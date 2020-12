Bị "quý ông" đạp vào đầu sau TNGT, sức khỏe nữ sinh hiện ra sao?

Nữ sinh hoảng loạn tâm lý, khâu 10 mũi phải nghỉ học

Cơ quan công an không chỉ làm rõ hành vi đánh người của Thành mà còn làm rõ dấu hiệu vi phạm luật giao thông của thanh niên này. Được biết Thành từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Xác định hành vi đánh nữ sinh sau khi va chạm giao thông của nam thanh niên là nguy hiểm, công an đã quyết định bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 9/12, đại diện Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết Công an phường Tương Bình Hiệp đã tiến hành bắt giữ Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp) là "quý ông" đánh nữ sinh sau khi va chạm giao thông vào chiều 7/12 ở Bình Dương, gây bức xúc dư luận.

Danh tính nữ sinh được xác định là em V.N.K.V. (15 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Thủ Dầu Một). Gia đình đã làm đơn xin nhà trường tạm thời cho V. nghỉ học để ổn định tâm lý và sức khỏe. V. phải khâu tới 10 mũi ở đỉnh đầu do bị thương, gia đình nghi vấn do Lê Tấn Thành dùng gậy ba khúc đánh trúng. Nếu thương tích dưới 11% xử lý sao?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi của nam thanh niên đánh nữ sinh sau va chạm giao thông thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô giáo dục, không những xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn xâm phạm đến trật tự an toàn nơi công cộng.

Chỉ vì va chạm giao thông mà nam thanh niên đã đánh một học sinh . Đáng lẽ ra, với lỗi chuyển hướng không quan sát gây tai nạn, nam thanh niên phải xem xét sự việc, giúp các cháu nhỏ nhưng lại hung hãn, tay cầm công cụ hỗ trợ cây gậy ba khúc đang tâm lao vào và dùng chân đạp tới tấp cháu rất dã man, tàn bạo là điều không thể chấp nhận được và gây bức xúc cho quần chúng nhân dân.

Xét hành vi này đã có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích và tội Gây rối trật tự công cộng. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134 và Điều 318 Bộ luật hình sự.

Hành vi sử dụng chân đạp liên tiếp vào đầu cháu gái, tuỳ theo tính chất, mức độ hậu quả, nam thanh niên sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng về tỷ lệ thương tích gây ra theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Trường hợp nếu cháu bé bị chấn thương sọ não nặng, nguy hiểm đến tính mạng còn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trong trường hợp tỷ lệ thương tích của cháu học sinh dưới 11%, Lê Tấn Thành vẫn phải chịu chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c, i Khoản 1 Điều 134 BLHS với tình tiết định khung đối với người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Ngoài ra, nam thanh niên này còn phải chịu xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ cây gậy ba khúc theo Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8 , Điều 10 của Nghị định 167/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đối với hành vi tàng trừ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Đối với hành vi điều khiển xe mô tô quay đầu xe không quan sát gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm b, khoản 7, Điều 6 Nghị đinh 100/2019/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

"Hành vi của nam thanh niên đã gây phẫn nộ trong dư luận xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là có dấu hiệu phạm tội với trẻ em là người dưới 16 tuổi nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe phòng ngựa tội phạm sử dụng bạo lực trong xã hội hiện nay" – luật sư Thơm cho hay.

Cùng quan điểm tren, luật sư Hoàng Nguyễn Thùy Linh (VPLS Hoàng Tùng, Hà Nội) cho rằng: Sau khi xảy ra va chạm thì người đàn ông điều khiển xe máy đã có những hành vi đạp liên tiếp vào mặt và người, cầm gậy 3 khúc đánh vào đầu nữ sinh. Hành vi này rõ ràng là hành vi dùng vũ lực gây ra thương tích cho người khác và có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp kết quả giám định thương tích của nữ sinh bị đánh có % thương tích thì người đàn ông đánh nữ sinh này có thể phải chịu TNHS về tội cố ý gây thương tích bởi việc va chạm giữa 2 bên là do vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, cũng có thể coi như là sự việc không may và không ai mong muốn cả.

Tuy nhiên, việc đánh người, đạp vào mặt rồi dùng gậy 3 khúc để đánh vào đầu cô gái, thể hiện tính chất côn đồ trong hành vi.

"Trường hợp tỷ lệ thương tích của nạn nhân là dưới 11%, nhưng với tính côn đồ như vậy, nếu nạn nhân có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự (theo Điều 155 Bộ Luật tố tụng hình sự) thì người đàn ông có thể bị khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 và chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.