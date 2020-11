Đớn lòng án mạng từ va chạm giao thông... kẻ chết, người bóc lịch

Tài xế Grabbike đánh chết người vì tự vệ nhận án 11 tháng tù giam: Ngày 28/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Hải (23 tuổi, quê Thanh Hóa) 11 tháng tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “cố ý gây thương tích” trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Xét bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, nên thả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Buộc bị cáo bồi thường số tiền 163 triệu đồng cho bị hại, cấp dưỡng cho con bị hại 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Đánh chết người sau va chạm, nam bị cáo khóc suốt phiên tòa: Ngày 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tuyền (31 tuổi, quê Thanh Hóa) 19 năm tù. Theo cáo trạng, chiều 11/4 tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Thủ Khoa Huân (phường An Thạnh, TP Thuận An) giữa Tuyền và anh Phạm Văn Hà (40 tuổi, ngụ TP.HCM) xảy ra va chạm xe máy. Mặc dù va chạm rất nhẹ, không ai bị ngã nhưng hai bên bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cãi vã. Tuyền lao vào đánh liên tiếp nhiều cái vào anh Hà rồi lên xe định bỏ đi thì anh Hà tiến tới dùng chân đạp một cái vào xe của Tuyền. Liền đó, Tuyền đánh tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não. 2 tài xế xe khách đánh nhau sau va chạm giao thông, một người chết: Ngày 5/9, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thanh Long (SN 1967, trú Quận 12, TP.HCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 6h ngày 22/8, Long chạy xe ô tô khách loại 16 chỗ đi từ hướng xã Thuận Hà ra xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song. Đến khu vực đường bê tông đoạn qua thôn Đắk Kual 3, xã Đắk N’drung xảy ra va chạm với xe ô tô 12 chỗ do Nguyễn Đình Lăng (SN 1973, trú tại xã Đắk N’drung) cầm lái. Sau khi xảy ra va chạm, 2 tài xế xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến Lăng phải nhập viện cấp cứu. Qua một thời gian cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng, Lăng đã không qua khỏi. (Ảnh minh họa). Đánh chết người sau va chạm giao thông rồi bỏ trốn: Ngày 28/7, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Hoàng Thái Sơn (SN 1992, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người. Sơn là đối tượng đã dùng hung khí đâm, đánh chết anh Tà Văn Luận (SN 2000, quê Ninh Thuận) sau va chạm giao thông vào tối (27/7) trên đường ở TP Thủ Dầu Một. Sơn chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Khi biết nạn nhân tử vong, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai của Sơn, tối (27/7), khi đang chạy xe máy trên đường thì xe của Sơn xảy ra va chạm với xe máy của anh Luận. Sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Do đã uống rượu bia từ trước nên nên khi xảy ra mâu thuẫn Sơn đe dọa đánh anh Luận. Anh Luận bỏ chạy vào trong một con hẻm trên đường Phú Lợi thì Sơn đuổi theo dùng dao đâm, đánh liên tiếp đến khi đối phương bất tỉnh. Va chạm giao thông, chém tài xế bị thương: Ngày 3/12/2019, Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người đang đánh nhau trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc Tiền Giang). Trong đó có hai người mặc đồng phục của hãng xe Phương Trang. Sau khi làm bị thương tài xế và phụ xe xe khách Phương Trang, những người trên ô tô đã đi khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 3/12, khi xe khách Phương Trang 51B-310.41 chạy từ TP.HCM về Cần Thơ, đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị ô tô bảy chỗ 83A-079.81 tạt ngang đầu xe làm bể phần đèn trước. Khi tài xế xe khách xuống nói chuyện và yêu cầu tài xế ô tô bồi thường thì xảy ra đánh nhau.Vụ ẩu đả làm cho tài xế xe khách bị đứt gân tay, phụ xe bị đứt ba ngón tay, hiện còn đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long. >>> Xem thêm video: Đánh nhau sau va chạm giao thông. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

