Bị nhắc hát to, đối tượng cầm dao chém trọng thương Trưởng công an xã

Ngày 14/9, Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ cầm dao chém trọng thương Trưởng công an xã.

Theo đó, lực lượng Công an bắt được đối tượng Lò Văn Thôn (sinh năm 1989 ở xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) bị truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích” khi đang lẫn trốn tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Lò Văn Thôn tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, vụ cầm dao chém trọng thương Trưởng công an xã xảy ra vào tối ngày 18/5, Lò Văn Thôn đã mang loa thùng ra hò hát làm mất an ninh trật tự xã Thành Sơn. Tổ công tác của Công an xã Thành Sơn đến yêu cầu Thôn chấm dứt hoạt động này.

Đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng gậy và dao đuổi đánh, chém làm đồng chí Hà Lương Minh, Trưởng Công an xã Thành Sơn bị thương nặng. Sau khi gây án, Thôn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Bá Thước đã ra lệnh truy nã đối với Lò Văn Thôn. Hiện đối tượng Thôn đã bị bắt và được di lý về Công an huyện Bá Thước.

Hiện vụ cầm dao chém trọng thương Trưởng công an xã đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

