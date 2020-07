Tin nóng ngày 13/7: Phát hiện hàng loạt quán massage kích dục

1. Phát hiện hàng loạt quán massage kích dục lấy tiền boa: Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện và xử lý nhiều cơ sở massage cho nhân viên kích dục cho khách. Tại quán Mi Mi, phát hiện có 2 nữ nhân viên đang massage, kích dục cho khách. Quán Hồng Loan, lúc cảnh sát ập vào nữ nhân viên không mảnh vải che thân khi đang kích dục cho khách. Cô gái khai, khách vào quán thư giãn phải trả 200.000 đồng. Sau khi kích dục cho khách, cô sẽ được hưởng "tiền boa" 300.000-500.000 đồng. 2. Cảnh sát giao thông được trang bị 6 loại súng: Thông tư 65 vừa được Bộ Công an ban hành, có nội dung lực lượng CSGT sẽ được trang bị 6 loại súng gồm: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. 3. Bắt 2 cựu công an “vẽ đường” trong vụ cướp 35 tỷ: Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra vụ 2 cựu công an nói trên. Hai người này tham gia hướng dẫn nhóm bị can cách thức dàn cảnh va chạm ô tô với ông Lê Đức Nguyên rồi bắt cóc cả gia đình, ngoài ra còn có 3 người khác tham gia quá trình đòi nợ. Hiện, 2 người đã bị bắt và trả lại số tiền được chia. 4. Con mâu thuẫn với bạn, bố tới trường đánh nhập viện: Công an TP Hòa Bình tạm giữ hình sự ông Phạm Duy Đức (SN 1978, ngụ phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích". Theo đó, con ông Đức có mâu thuẫn cùng bé N.G.K. lớp 1, bực tức, ông đến trường lôi cháu bé ra ngoài hành hung, khiến cháu bị thương phải nhập viện. 5. Ngâm mình trong bùn bắt đánh bạc: Công an tỉnh Đồng Nai bao vậy và phá tụ điểm đánh bạc tại một chòi giữa đầm lầy hoang vắng thuộc ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, bắt giữ 22 người liên quan, thu giữ hơn 80 triệu đồng, 19 bộ bài tang vật cùng hàng chục xe máy. Để tiếp cận và triệt phá sới bạc ở khu vực hoang vắng này, nhiều trinh sát đã phải dầm mình mật phục dưới bùn lầy đến khoảng 8 giờ đồng hồ. 6. Vác dao chém công an: Công an phường Phước Ninh (Hải Châu, Đà Nẵng) tạm giữ ông Trần Ngọc Dũng (47 tuổi, trú phường Phước Ninh) vì dùng dao tấn công lực lượng công an. Ông Dũng gây rối trật tự tại khu dân cư, khi công an đến xử lý, ông Dũng cự cãi và lấy dao chém Đại úy Lê Quốc H., cán bộ công an phường làm nhiệm vụ. Bị tấn công bất ngờ nhưng Đại úy H. kịp né tránh, cùng đồng đội quật ngã, khống chế Dũng, đưa về cơ quan công an. 7. Bác sĩ bị kiện đòi 400 triệu đồng: Sở Y tế Đồng Nai khởi kiện ra tòa đối với 1 bác sĩ để đòi tiền đền bù vi phạm hợp đồng đào tạo theo địa chỉ thuộc khóa đầu tiên. Theo đó, sau khi ra trường, bác sĩ này không đồng ý nhận công tác mà Sở Y tế phân công và cũng không đền bù hợp đồng, buộc lòng tỉnh phải khởi kiện. Số tiền đền bù hợp đồng là hơn 400 triêu đồng.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc - Jolie Nguyễn tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016

1. Phát hiện hàng loạt quán massage kích dục lấy tiền boa: Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện và xử lý nhiều cơ sở massage cho nhân viên kích dục cho khách. Tại quán Mi Mi, phát hiện có 2 nữ nhân viên đang massage, kích dục cho khách. Quán Hồng Loan, lúc cảnh sát ập vào nữ nhân viên không mảnh vải che thân khi đang kích dục cho khách. Cô gái khai, khách vào quán thư giãn phải trả 200.000 đồng. Sau khi kích dục cho khách, cô sẽ được hưởng "tiền boa" 300.000-500.000 đồng. 2. Cảnh sát giao thông được trang bị 6 loại súng: Thông tư 65 vừa được Bộ Công an ban hành, có nội dung lực lượng CSGT sẽ được trang bị 6 loại súng gồm: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. 3. Bắt 2 cựu công an “vẽ đường” trong vụ cướp 35 tỷ: Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra vụ 2 cựu công an nói trên. Hai người này tham gia hướng dẫn nhóm bị can cách thức dàn cảnh va chạm ô tô với ông Lê Đức Nguyên rồi bắt cóc cả gia đình, ngoài ra còn có 3 người khác tham gia quá trình đòi nợ. Hiện, 2 người đã bị bắt và trả lại số tiền được chia. 4. Con mâu thuẫn với bạn, bố tới trường đánh nhập viện: Công an TP Hòa Bình tạm giữ hình sự ông Phạm Duy Đức (SN 1978, ngụ phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích". Theo đó, con ông Đức có mâu thuẫn cùng bé N.G.K. lớp 1, bực tức, ông đến trường lôi cháu bé ra ngoài hành hung, khiến cháu bị thương phải nhập viện. 5. Ngâm mình trong bùn bắt đánh bạc: Công an tỉnh Đồng Nai bao vậy và phá tụ điểm đánh bạc tại một chòi giữa đầm lầy hoang vắng thuộc ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, bắt giữ 22 người liên quan, thu giữ hơn 80 triệu đồng, 19 bộ bài tang vật cùng hàng chục xe máy. Để tiếp cận và triệt phá sới bạc ở khu vực hoang vắng này, nhiều trinh sát đã phải dầm mình mật phục dưới bùn lầy đến khoảng 8 giờ đồng hồ. 6. Vác dao chém công an: Công an phường Phước Ninh (Hải Châu, Đà Nẵng) tạm giữ ông Trần Ngọc Dũng (47 tuổi, trú phường Phước Ninh) vì dùng dao tấn công lực lượng công an. Ông Dũng gây rối trật tự tại khu dân cư, khi công an đến xử lý, ông Dũng cự cãi và lấy dao chém Đại úy Lê Quốc H., cán bộ công an phường làm nhiệm vụ. Bị tấn công bất ngờ nhưng Đại úy H. kịp né tránh, cùng đồng đội quật ngã, khống chế Dũng, đưa về cơ quan công an. 7. Bác sĩ bị kiện đòi 400 triệu đồng: Sở Y tế Đồng Nai khởi kiện ra tòa đối với 1 bác sĩ để đòi tiền đền bù vi phạm hợp đồng đào tạo theo địa chỉ thuộc khóa đầu tiên. Theo đó, sau khi ra trường, bác sĩ này không đồng ý nhận công tác mà Sở Y tế phân công và cũng không đền bù hợp đồng, buộc lòng tỉnh phải khởi kiện. Số tiền đền bù hợp đồng là hơn 400 triêu đồng.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc - Jolie Nguyễn tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016