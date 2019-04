Bí mật trong túi xách kẻ đâm nhiều người làm phơi nhiễm HIV

Đối tượng đâm nhiều người làm phơi nhiễm HIV được tại ngoại

Ngày 9/4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH Công an quận 5, TP HCM cho biết đã cho gia đình bảo lãnh đối tượng C.K.B.H. (30 tuổi, ngụ quận 6) trong sự giám sát của lực lượng công an địa phương.

“Đối tượng H. được xác định là người gây ra vụ dùng vật nhọnQua làm việc, nhận thấy H. có biểu hiện tâm thần nên công an cho gia đình bảo lãnh và cắt cử lực lượng giám sát chặt chẽ” - Công an quận 5, thông tin.

Vụ việc khiến dư luân hết sức hoang mang xảy ra từ tháng 3 đến đầu tháng 4/2019. Vào thời gian này, BV Nhiệt Đới liên tục nhận điều trị phơi nhiễm HIV cho 6 người dân bị một thanh niên dùng vật nhọn đâm vào cơ thể gây thương tích. Trong đo có nhiều vụ đối tượng gây án tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Nguyễn Tri Phương (thuộc địa bàn quận 5).

Các nạn nhân phải đến bệnh viện điều tri phơi nhiễm HIV. Ảnh minh họa.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, BV Nhiệt Đới đã gởi công văn khẩn đến Sở Y tế và Công an quận 5. Sau 1 ngày vào cuộc, các tring sát đặc nhiệm thuộc Đội CSHS Công an quận 5 phối hợp Tổ công tác 363 đã bắt giữ nghi can.