Bí mật phía sau “sếp lớn” cưỡi “mẹc”, tiền tiêu cả quyển

Tuổi trẻ... "tài lách luật"

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc núp bóng đầu tư tài chính Evol.club, bắt gần 20 đối tượng. Quy mô giao dịch của đường dây này lên tới 1,1 tỷ euro (hơn 30.000 tỷ đồng) chỉ trong vòng khoảng 6 tháng.

Nhóm đối tượng cầm đầu Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội), Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng nhóm đàn em thường xuyên lên mạng xã hội khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh để thu hút người chơi. Cơ quan điều tra đã làm rõ, để có thể “lùa gà” nhóm này lập trang web cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tinh vi hơn, các nhà đầu tư muốn tham gia phải đổi tiền sang tiền điện tử USDT (với mục đích “lách luật”, sẽ không bị pháp luật sờ gáy) rồi mới được tham gia đánh bạc.

Đứng đầu đường dây cờ bạc núp bóng đầu tư tài chính, Hà và Sơn tậu được nhiều xế hộp hạng sang.

Cơ quan điều tra xác định, có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.

Ngày 4/11/2021 Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây đánh bạc “ngàn tỷ” khác. Trong đường dây này, Phạm Công Anh (SN 1979, trú tại Lạng Sơn) dù thu về lợi nhuận “khủng” song lại giả nghèo giả khổ khi chỉ đi xe taxi.

Cơ quan điều tra làm rõ nhóm này tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web http://bxx qua việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc gồm nhiều trò chơi như: Tiến lên miền Nam, poker, các trò chơi quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá...

Để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến đổi thưởng, người chơi đăng ký tài khoản tại web https://bxx hoặc https://tai.bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử.

Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.

"Cưỡi mẹc", tiêu tiền cả quyển rồi sa lưới

Theo báo CAND, có một điểm chung giữa rất nhiều ông trùm cờ bạc như Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn, Trần Tuấn Thành (đường dây B29.win), hay Nguyễn Minh Thành (đường dây SUMVIP)... là luôn thích chụp ảnh “show hàng” bên cạnh những chiếc xe Mercedes.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, số tiền bất minh thu được từ việc xây dựng, điều hành các đường dây cờ bạc đều được các đối tượng ném vào những chiếc ôtô đắt tiền. Riêng ông trùm Nguyễn Minh Thành tậu đến vài chiếc xe Mercedes, trị giá lên tới cả chục tỷ đồng mỗi chiếc.

Với Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn (đường dây Evol.club), người ta cũng thường xuyên được “rửa mắt” với hàng loạt bức hình bên xe Maybach (dòng xe siêu sang của Mercedes) hay các dòng E, S class.

H. Euro từng ghi lại clip tậu xe Mercedes gần 2 tỷ với lý do đây là dòng xe hạng sang, có biểu tượng ngôi sao 3 cánh rất dễ nhận ra. Đặc biệt là khi đi ra đường thì ai cũng phải ngoái nhìn. Vậy nên, “đã mua xe thì phải nghĩ ngay đến xe Merc” - H. Euro kết luận.