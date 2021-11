Loạt xe sang vụ đánh bạc 14.000 tỷ đồng có thể sẽ được xử lý thế nào?

Ngày 9/11, Công an huyện Gia Lâm cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội và Cục An ninh mạng, Bộ Công an triệt xoá đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền lên tới 14.000 tỷ đồng được tổ chức tinh vi, sử dụng công nghệ cao. Đường dây này do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Liên quan đến đường dây đánh bạc trên 14.000 tỷ đồng, cơ quan Công an đã thu giữ 4 xe ô tô (2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Về việc xử lý tài sản đã thu giữ được trong các đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật thì những chiếc xe sang mà là tài sản do phạm tội mà có thì sẽ bị tịch thu sung công quỹ. Theo luật sư Cường, ngoài ra người phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng có thể bị tịch thu tài sản. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ những chiếc xe sang, đắt tiền này có nguồn gốc do đâu mà có. Nếu là số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc để mua thì chiếc xe này sẽ bị thu giữ, bán đấu giá để sung công quỹ nhà nước. "Trường hợp này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác, không liên quan đến tội phạm thì sẽ được trả lại. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ số tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc là bao nhiêu tiền, nhưng ai là người đã sử dụng tiền để đánh bạc và những người tổ chức đánh bạc hưởng lợi bao nhiêu, số tiền đó đang ở đâu. Trong trường hợp có hành vi rửa tiền, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền, tội tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có để xử lý đối với những người có liên quan theo quy định của pháp luật" - luật sư Cường nói. Cũng trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ, trong vụ việc triệt phá đường giây đánh bạc với số tiền thu giữ đặc biệt lớn là 14.000 tỷ vừa qua lực lượng Công an đã thu giữ rất nhiều tài sản trong đó có tiền, máy tính, điện thoại và đáng chú ý là 4 chiếc xe ô tô đắt tiền. "Việc lực lượng Công an thu giữ những tài sản trên trong đó có 4 chiếc ô tô cho thấy những tài sản này có thể là vật chứng của vụ án theo nhận định ban đầu của Cơ quan điều tra. Vật chứng là một loại chứng cứ còn chứng cứ hiểu đơn giản là những gì có giá trị chứng minh tội phạm. Vật chứng thường là phương tiện công vụ phạm tội, vật mang dấu hiệu của tội phạm, tài sản do phạm tội mà có…" - luật sư Hùng phân tích. Luật sư Hùng cho hay: "Trường hợp này 4 chiếc xe có thể là tài sản mà các đối tượng phạm tội mà có. Chứng cứ bao gồm nhiều loại như lời khai, lời hỏi cung, kết luận giám định… và vật chứng là một trong những loại chứng cứ đó. Như vậy, 4 chiếc xe ô tô trên được coi là chứng cứ của vụ án và nó có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng bị bắt giữ. Do đó Cơ quan Điều tra phải thu giữ để phục vụ cho hoạt động chứng minh tội phạm và đây cũng là hoạt động thu thập chứng cứ trong tố tụng hình sự". Luật sư Hùng cho biết, vật chứng của vụ án hình sự được xử lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu còn giá trị sử dụng thì 4 chiếc xe trên sẽ bị tịch thu, bán đấu giá và nộp ngân sách nhà nước. Nếu trong quá trình giải quyết vụ án, phát hiện những chiếc xe này không phải vật chứng; không có giá trị chứng minh tội phạm như không phải do phạm tội mà có, không mang dấu viết của tội phạm… thì lập tức phải trả lại ngay cho chủ sở hữu hợp pháp của tài sản. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.

