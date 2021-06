Hàng loạt xe sang trùng biển số bị “tóm sống” trên đường

Ngày 11/6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 chiếc xe ô tô cùng mang một biển kiểm soát 37A-868.68. Theo đánh giá của nhiều người, đây là một biển số "siêu đẹp". Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi xem hình ảnh, lực lượng chức năng xác định cả 2 xe đều... mang biển số giả. Cụ thể, biển số của chiếc xe hãng Mitsubishi đã được dán thêm băng dính đen ở một vài con số để tạo nét thành 868.68; Còn biển số trên chiếc xe Hyundai là biển giả. Với hành vi mang biển số giả, chủ xe sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Hai ô tô mang biển số siêu đẹp giống nhau ở Đồng Nai: Ngày 8/5, trên mạng xã hội có hình ảnh về 2 chiếc xe có cùng biển số giống nhau khi 2 xe này cùng xuất hiện tại một khu dân ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Một xe hiệu Ford và một ô tô BMW cùng mang biển số 60A-868.88. Kết quả, biển số 60A-868.88 thuộc đăng ký của xe BMW, người đứng tên là ông V.Đ.N. ngụ huyện Long Thành là biển thật. Còn biển số 60A-868.88 gắn trên chiếc Ford là giả. Hai xe Porsche trùng biển số gặp nhau: Ngày 19/4. Người phụ nữ đưa con đi học gặp chiếc xe Porsche khác màu xe của mình nhưng biển số giống nhau, đang di chuyển chậm bên trong một khu đô thị ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai), nên đã quay lại hình ảnh và báo với Ban quản lý khu đô thị. Theo dữ liệu đăng ký quản lý xe tại Phòng CSGT Hà Nội, biển số 30A-715... được cấp cho xe màu tím (của người phụ nữ); như vậy xe Porsche còn lại nghi biến số giả. 2 chiếc xe Mercedes E300 có biển số giống hệt nhau: Ngày 1/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh hai chiếc xe Mercedes E300 có biển số giống hệt nhau là 30E – 488.16 cùng lưu thông trên đường phố tại phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP Hà Nội). Công an quận Hà Đông, sau khi chủ ô tô dùng biển thật xuất trình được giấy tờ, đơn vị đã bàn giao lại chiếc xe cho họ. Chủ xe Mercedes còn lại chưa xuất trình được giấy tờ, công an vẫn tạm giữ để điều tra. Hai xe Audi song sinh trùng biển số: Ngày 5/12/2019, nhân viên Công ty G.S (TP.HCM) điều khiển ô tô hiệu Audi Q7 mang biển số 51F-838.78 đi trên đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì phát hiện một chiếc xe khác như sinh đôi với xe của mình. Nghi ngờ giấy tờ chiếc xe “đụng hàng” kia là giả nên nhân viên của Công ty G.S báo Công an phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) để xử lý. 2 chiếc ô tô Jaguar F-Pace và Hyundai SantaFe biển giống ý đúc: Tháng 6/2019, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 chiếc ô tô, một mang hiệu Jaguar F-Pace và một là Hyundai SantaFe, cùng mang biển kiểm soát 37A-566.99 gây xôn xao dư luận. Theo tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, BKS 37A-566.99 của chiếc SantaFe là biển số thật, còn chiếc Jaguar F-Pace lắp biển giả và không có tên trong hệ thống đăng kiểm. Hai chiếc Toyota Camry tại Hà Nội đeo biển số giống hệt nhau: Ngày 6/2/2017, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh 2 chiếc Toyota Camry tại Hà Nội đeo biển số giống hệt nhau. Qua hình ảnh, có thể thấy cả hai chiếc Toyota Camry này đều dùng biển số có đuôi là "127.38". Điểm khác biệt duy nhất là xuất xứ của hai chiếc Toyota Camry này. Trong đó, một chiếc Toyota Camry thuộc diện xe lắp ráp trong nước. Chiếc còn lại là Toyota Camry đời 2015 nhập từ Mỹ. Hai xe Range Rover có biển số giống nhau: Vào tháng 5/2015, tại Hà Nội xuất hiện hai chiếc xe Range Rover mang biến số 30A-369.89 trên đường phố. Điều đặc biệt là hai chiếc xe này mang hai màu khác nhau đen và trắng. Nhiều người không thể phân biệt được đâu là chiếc xe mang biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp. >>> Xem thêm video: Công an Hà Nội xác minh vụ hai xe ô tô Mercedes Benz cùng biển số. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

