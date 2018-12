Bi kịch thầy mo sát hại con trai

CAH Con Cuông đã bàn giao nghi can Vi Đình Hoa cho Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” theo thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.

Án mạng lúc chiều tối

Chiều tối 9-12, khi người dân bản Kẻ Mẻ chuẩn bị dùng cơm tối thì nghe từ nhà ông thầy mo Vi Đình Hoa (1958, trú bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, H. Con Cuông, Nghệ An) có tiếng cãi cọ. Do gia đình ông Hoa thỉnh thoảng cũng xảy ra to tiếng nên mọi người đều nghĩ chuyện bình thường như những lần trước. Tuy nhiên, chừng ít phút sau, mọi người nghe tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc lóc thảm thiết của bà Lang Thị Nhung (vợ ông Hoa) nên chạy sang xem sự thể thế nào. Khi đến nơi, mọi người hoảng hốt khi phát hiện anh Vi Đình Tuyết (1978, con trai ông Hoa) đang nằm gục trên vũng máu giữa nhà, còn ông Hoa đang cầm thanh kiếm dài dính máu. Thấy con gục xuống, ông Hoa như hối hận về việc mình vừa gây ra, liền cầm nắm lá ngón đã hái từ trước ăn để tự vẫn nhưng được người dân can ngăn kịp thời. Nạn nhân Vi Đình Tuyết lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam (Nghệ An) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nghi can Vi Đình Hoa. Sự việc nhanh chóng được người dân điện báo CAX Mậu Đức đến hiện trường nắm thông tin ban đầu và báo cáo sự việc lên cấp trên. Khoảng 19 giờ cùng ngày CAH Con Cuông cũng nhận được tin báo từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam thông báo có một trường hợp tử vong do bị thủng tim, phổi nghi bị sát hại. Ngay trong đêm, CAH Con Cuông nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân án mạng. Nghi can Vi Đình Hoa được đưa về trụ sở CAH Con Cuông để làm việc và nghi can Hoa đã khai nhận hành vi của mình.



Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Vụ án mạng xảy ra trên địa bàn bản Kẻ Mẻ khiến người dân hết sức bất ngờ, bởi bình thường bố con ông Hòa không có mâu thuẫn gì lớn với nhau. Anh Tuyết là trai cả trong gia đình có 5 người con, được vợ chồng ông Vi Đình Hoa hết mực thương yêu. Cả ông Vi Đình Hoa và anh Vi Đình Tuyết đều là những người hiền lành, sống hòa nhã với mọi người nên không ai ngờ tới việc ông Hoa cầm kiếm đâm con trai tử vong.

Ông Hà Mạnh Linh- Bí thư Đảng ủy xã Mậu Đức, cho biết: Theo thông tin ban đầu, ngày 9-12, do con trai anh Vi Đình Tuyết đang học tại Trường THPTDT H. Con Cuông bị ốm nên vợ chồng anh Tuyết đến nhờ bố mẹ đẻ sang trông nhà cho vợ chồng Tuyết ra thị trấn đưa con đi bệnh viện. Lúc vợ chồng anh Tuyết đến thì ông Vi Đình Hoa và bà Lang Thị Nhung đang cãi cọ. “Thấy bố mẹ nói nhau, anh Tuyết nói xong nội dung cần nhờ rồi quay đi luôn. Đi được một đoạn, anh Tuyết nghe tiếng ông Hoa ném đồ đạc nên chạy vào nhà can ngăn. Tại đây, giữa hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Ông Hoa chạy vào lấy cây kiếm hay dùng để đi cúng đâm vào người con trai khiến anh Tuyết tử vong trên đường đi cấp cứu”, ông Hà Mạnh Linh cho hay.

Còn ông Lang Văn La- Trưởng thôn Kẻ Mẻ cho biết: Sự việc xảy ra ai cũng bất ngờ, ông Vi Đình Hoa hành nghề thầy mo được khoảng 6-7 tháng nay. Từ trước đến nay, vợ chồng, cha con ông Hoa sống hòa thuận, không có chuyện gì xảy ra. Hai vợ chồng chủ yếu làm nương rẫy, chăn nuôi để kiếm sống. Thỉnh thoảng có ai gọi đi làm vía, cúng bái thì ông Hoa mới đi. Hôm xảy ra sự việc, ông Hoa có uống rượu.

Hiện, CAH Con Cuông đã bàn giao nghi can Vi Đình Hoa cho Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” theo thẩm quyền và xử lý theo quy định của pháp luật.