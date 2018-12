Tài xế taxi làm trò "ảo thuật" rút 5 triệu trên tay du khách

Ngày 14/12, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ Tương Tô Chung - hành nghề tài xế taxi (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, trưa 12/12, anh Fan Jining (quốc tịch Hàn Quốc) đón taxi cùng bạn đi từ bảo tàng TP HCM về khách sạn.

Tuy nhiên, đi được nửa đường thì taxi bị hư, phải đổi sang taxi do Tương Tô Chung làm tài xế.

Đang đi trên taxi này, anh Fan Jining cùng bạn lại tiếp tục bị Chung viện lý do bỏ xuống địa chỉ 133 Cống Quỳnh, quận 1.

Chung tại cơ quan công an. Ảnh: K.L.

Chưa dừng lại, Chung tiếp tục đòi khách phải trả tiền cước taxi đến 400 nghìn đồng, trong khi đồng hồ hiển thị trên màn hình là 14 nghìn đồng.

Trong lúc anh Fan Jining đang cầm tiền để chuẩn bị trả thì bị tài xế taxi dùng một vật màu trắng “rút” mất khoảng 5 triệu đồng của vị khách này.

Phát hiện mất tiền, anh Jining đã cự cãi và đòi lại tiền thì tài xế Chung rút từ trong xe một cây tuýp và đe doạ vị khách.

Nhóm anh Jining đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc và biển số xe rồi đến công an trình báo. Từ chứng cứ này, cơ quan công an đã mời tài xế Chung lên để làm việc. Tại cơ quan công an, Chung khai nhận hành vi phạm tội của mình.