Bị khám xét trụ sở ở TPHCM, F88 chính thức lên tiếng

Ngày 7/3, Công ty CP kinh doanh F88 phát thông cáo báo chí về việc bị Công an TP HCM khám xét trụ sở tại quận Gò Vấp hôm 6/3.



Theo thông cáo, F88 cho biết, vào lúc 10h sáng ngày 6/3/2023, Văn phòng F88 tại Chi nhánh TPHCM có ghi nhận sự việc cơ quan chức năng tới trụ sở làm việc.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88.

Sau khi nhận thông tin trên, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc.

Công an khám xét ở Công ty F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

“F88 rất lấy làm tiếc về sự việc này. F88 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay bằng hình thức cầm cố tài sản được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty, dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. F88 cam kết có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp nhân viên thực hiện không đúng quy trình của Công ty, không tuân thủ các quy định của pháp luật”- thông cáo của F88 nhấn mạnh.

Hiện tại, F88 đang theo sát và phối hợp cung cấp thông tin với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 6/3, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phong tỏa tòa nhà tòa nhà số 238-242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, trụ sở chính của Công ty CP kinh doanh F88 để thực hiện việc khám xét.

Không chỉ riêng trụ sở này, nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở nhiều địa bàn khác tại TP HCM cũng bị Công an kiểm tra, khám xét. Cụ thể như tại chi nhánh của Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải, quận 1; chi nhánh của F88 trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức; chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Quá, quận 12; chi nhánh trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú..., Công an cũng thực hiện việc phong tỏa, kiểm tra, khám xét.

Công ty F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 23 quận/ huyện của TP HCM. Các chi nhánh này chủ yếu tập trung tại các quận/ huyện như TP Thủ Đức, quận Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh... với trung bình từ 5 đến 7 địa điểm. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính cho vay, cầm đồ...

Theo Công an TPHCM, việc khám xét được thực hiện tại chi nhánh của Công ty CP Kinh doanh F88 ở quận Gò Vấp để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

Công ty F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực cho vay, cầm cố tài sản. Công ty này có 830 chi nhánh trên toàn quốc. Hệ thống này vừa được Quỹ đầu tư Vietnam-Oman Investment Fund (VOI) và Mekong Capital Fund IV rót 50 triệu USD. Tham vọng của F88 là năm 2023 trở thành "tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam", sở hữu 1.000 cửa hàng trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Năm 2025, công ty này dự kiến tăng lên 1.700 cửa hàng.

Dịch vụ cho vay cầm cố tài sản được giới thiệu là tiện lợi, nhanh chóng, thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là người lao động phổ thông và người không đủ điều kiện vay từ ngân hàng, tổ chức tín dụng. Ngoài cho vay, cầm đồ, F88 còn cung cấp nhiều dịch vụ như hỗ trợ thanh toán trực tuyến các loại hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp, học phí... cung cấp các dịch vụ tài chính chuyển tiền, nạp rút tiền ví điện tử, nạp tiền tài xế công nghệ... phân phối bảo hiểm y tế, nằm viện, bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm tai nạn...

Tại TP HCM, trước khi khám xét Công ty F88, thời gian qua, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự liên tiếp triệt phá các đường dây tổ chức, núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành chiếm đoạt tài sản, khủng bố, đòi nợ thuê gây nhức nhối.

Trước đó, hàng chục người của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Chi nhánh Công ty Luật TNHH Power Law bị Công an TPHCM tạm giữ để điều tra. Phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để đòi nợ theo hợp đồng đã ký với các đối tác bằng các thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối, khủng bố...