Biệt thự sang trọng như khách sạn 6 sao của ông chủ F88

Sáng 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an quận Gò Vấp, khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Lao động Chiều cùng ngày, cảnh sát tiếp tục có mặt tại nhiều chi nhánh Công ty F88 ở TP HCM để khám xét. Ảnh: Zing Công ty tài chính F88 do CEO Phùng Anh Tuấn thành lập từ năm 2013. CEO Phùng Anh Tuấn sinh năm 1984 tại Phú Thọ, thường được mọi người gọi với biệt danh Tuấn Pat. Ảnh: F88 Cuối năm 2021, trên trang Facebook cá nhân, CEO Phùng Anh Tuấn chia sẻ những hình ảnh căn biệt thự triệu đô tại Hà Nội sau khi hoàn thiện. Ảnh: FBNV Căn biệt thự của ông chủ F88 được thiết kế với phong cách châu Âu, bao gồm các phòng công năng với nội thất, trang thiết bị hiện đại, đẳng cấp nhất. Ảnh: FBNV Có thể kể đến như bể bơi, phòng gym, phòng xông hơi, thư giãn, vườn ở các tầng. Ảnh: FBNV Căn nhà rộng có tổng diện tích sử dụng 700m2, được ví như khách sạn 6 sao. Ảnh: FBNV Không gian kiến trúc được ốp lát toàn bộ từ đá cẩm thạch cao cấp tạo thị giác mạnh mẽ. Ảnh: FBNV Gian bếp với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: FBNV Tất cả các phòng trong biệt thự đều có ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV Thiết kế theo phong cách đương đại với các điểm nhấn xa xỉ và tinh tế. Ảnh: FBNV Phòng làm việc ít đồ đạc, tạo không gian thoáng đãng. Ảnh: FBNV Phòng giải trí được trang bị tối tân. Ảnh: FBNV Phòng ngủ sang trọng với gam trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV Không gian phòng tắm đẳng cấp 6 sao với hệ cửa kính lớn cùng rèm che đảm bảo riêng tư. Ảnh: FBNV

