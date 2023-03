Lý do Công an phong tỏa, khám xét công ty F88 tại TPHCM?

Sáng 6/3, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở Công ty CP Kinh doanh F88 trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TPHCM). Trước đó, F88 tại Thanh Hóa cũng đã bị kiểm tra, xử phạt hành chính.

Tại trụ sở Công ty tài chính F88 đặt tại tầng 8 trong tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trong suốt buổi sáng 6/3. Thời điểm diễn ra cuộc khám xét, toàn bộ khu vực ra vào của tòa nhà đều đã được phong tỏa. Công an được bố trí tại các ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng để phân luồng, không cho ôtô vào khu vực này.



Được biết, việc khám xét này được tiến hành khi F88 bị nghi ngờ thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

Lực lượng công an phong tỏa, khám xét tòa nhà nơi đặt trụ sở Công ty F88 (Ảnh: SGGP)

Trưa cùng ngày, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết, Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM thực hiện khám xét Công ty F88.

Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, với khẩu hiệu “Cần tiền gọi liền F88”. Công ty có 830 chi nhánh trên toàn quốc.

Dịch vụ cho vay cầm cố tài sản được giới thiệu là tiện lợi, nhanh chóng, thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là người lao động phổ thông và người không đủ điều kiện vay từ ngân hàng, tổ chức tín dụng. Ngoài cho vay, cầm đồ, F88 còn cung cấp nhiều dịch vụ như hỗ trợ thanh toán trực tuyến các loại hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp, học phí... cung cấp các dịch vụ tài chính chuyển tiền, nạp rút tiền ví điện tử, nạp tiền tài xế công nghệ... phân phối bảo hiểm y tế, nằm viện, bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm tai nạn...

Trước đó, liên quan hoạt động của Công ty F88 tại tỉnh Thanh Hoá , Công an thành phố Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với 7 chi nhánh, cơ sở kinh doanh cầm đồ F88 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Thông qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng Công an đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các điểm kinh doanh cầm đồ của chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại các phường: Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn, Đông Thọ... vì đã vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản...

Căn cứ các biên bản vi phạm hành chính do Công an thành phố Thanh Hóa lập, UBND thành phố Thanh Hóa đã có các Quyết định xử phạt hành chính với các điểm kinh doanh số 1, số 4, số 7, số 10, số 15, số 26... của chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại Thanh Hóa với mức phạt từ 15-18 triệu đồng với tổng số tiền là 108 triệu đồng.

Qua nghiên cứu các hợp đồng cầm cố của các điểm kinh doanh cầm đồ của F88 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cho thấy, tuy lãi suất cầm cố và lãi suất cho vay của F88 tại thành phố Thanh Hóa đều nằm trong hạn mức lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước cho phép nhưng trong quá trình làm thủ tục đăng ký cho người có nhu cầu thế chấp tài sản vay tín dụng, các cơ sở này yêu cầu khách hàng nộp thêm nhiều khoản phí như: phí thẩm định điều kiện cho vay (1,4%/tháng), phí quản lý tài sản cầm cố (dao động từ 2-3%/tháng nếu để tài sản tại nơi cầm cố, 5%/tháng đối với người có nhu cầu mượn lại tài sản), phí đăng ký dịch vụ bảo hiểm kèm theo…

Bằng cách đặt ra các khoản thu để tính phí như vậy, tổng số tiền phí và lãi mà khách hàng có nhu cầu vay tín dụng phải trả rất cao. Mặt khác, mặc dù có tính phí quản lý tài sản cầm cố nhưng các điểm kinh doanh cầm đồ của F88 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa lại không thực hiện trách nhiệm lưu giữ tài sản cầm cố tại kho bãi bảo quản đã đăng ký với cơ quan Công an mà xây dựng các điều khoản cho khách hàng thuê, mượn lại (có tính phí) đối với chính tài sản đã cầm cố. Đối với các khách hàng trả tiền gốc sớm so với thời hạn trong hợp đồng thì các cơ sở đã tính phí rất cao.

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo người dùng khi vay vốn tại các tổ chức, công ty tài chính hoặc các tổ chức cho vay cần tìm hiểu kỹ về quy định, thủ tục, về lãi suất, phí phạt…để tránh vượt quá khả năng trả nợ.

Tại TP HCM, trước khi khám xét Công ty F88, thời gian qua, Công an TP HCM đã triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư,... tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối.

