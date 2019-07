Bi hài chuyện 'Tây ngáo đá'

Trưa 21-3 vừa qua, người dân tại khu vực cầu vượt của nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội bàng hoàng khi phát hiện một phụ nữ người nước ngoài khỏa thân, nằm bất động trên mặt đường Võ Nguyên Giáp. Một số hình ảnh phản cảm của nạn nhân cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nên hiệu ứng không tốt.



Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác định danh tính nạn nhân là chị Megan HelleBuyck (sinh năm 1987, quốc tịch Mỹ). Được biết, Megan nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 10-3, theo một đoàn khách đi tour. Tuy nhiên, chị này đã bỏ đoàn và trốn đi mà không ai biết. Phía công ty du lịch rất lo lắng, đã phải cử người tìm kiếm thì phát hiện cho đến ngày 20-3 Megan vẫn tá túc tại khu vực nhà ga T2.

Theo một số nhân chứng, buổi sáng 21-3, Megan đã có những biểu hiện không bình thường về thần kinh. Chị này chạy ra khu vực làm việc của công nhân vệ sinh rồi cầm các vật dụng của họ ném lung tung. Cho đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Megan đi bộ ra phía cầu vượt, trèo lên lan can cách mặt đường phía dưới hàng chục mét đi đi lại lại một cách bất thường. Tiếp đó, cô gái này bất ngờ tụt hết quần áo thực hiện một cú “bay” thẳng xuống mặt đường theo tư thế nằm sấp.

Bất ổn về tâm thần, cô gái người Mỹ trèo lên lan can cầu vượt, cởi bỏ quần áo rồi rơi xuống thiệt mạng.

Phát hiện ra sự việc, người dân nhanh chóng đưa cô gái này đi cấp cứu, song không qua khỏi. Theo người nhà nạn nhân, vốn gia đình không ai có tiền sử bị tâm thần. Hiện Megan được đề nghị pháp y tử thi để tìm nguyên nhân. Và theo một số bạn bè của Megan, quá trình đi du lịch cô gái này đã có sử dụng chất kích thích, khiến cho sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước đó, rạng sáng ngày 11-3 trên mạng xã hội cũng lan truyền những hình ảnh về một người đàn ông ngoại quốc tử vong do hít “bóng cười”. Người này là công dân Úc có tên Mills Ben (sinh năm 1984) đã tử vong tại một quán cà phê thuộc khu vực phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan công an cho thấy ông Mills Ben cùng vợ là bà Lucas Jenifer (sinh năm 1985, quốc tịch Úc) và con trai là Mills Max Shane (sinh năm 2014) nhập cảnh Việt Nam ngày 5-3 với mục đích du lịch qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Ngày 10-3 gia đình ông Mills Ben đến Hà Nội và thuê phòng tại khách sạng trên phố Lò Sũ thuộc phường Lý Thái Tổ.

Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, gia đình ông đến quán cà phê Smile uống bia, hít bóng cười. Sau chừng một giờ đồng hồ, gia đình quay về khách sạn nghỉ ngơi. Đến 20 giờ, cả gia đình quay lại quán cà phê uống bia và tiếp tục hít thêm 3 quả bóng cười. Sau đó bà Jenifer đưa con trai về, chỉ còn lại mình ông Mills ở lại quán và gọi thêm 2 quả bóng cười để sử dụng. Sau khi hít hết số bóng cười đó thì ông Mills ngồi bất động tại chỗ, nhân viên của quán gọi cấp cứu song ông ta đã tử vong.

Một ông Tây nghiện ma túy đá.

Còn nhớ mấy năm trước, dân làng Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội từng một phen náo loạn. Trời đã khuya lắm rồi, người dân bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm ở ngoài phố. Rồi xuất hiện một “ông Tây” vừa chạy vừa gào rú . Trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, Igor C. (sinh năm 1986, quốc tịch Belarus), mặc độc chiếc quần đùi chạy lung tung từ đầu đến cuối phố.

Trên đường di chuyển, thấy đồ dùng, rác thải của người dân để hai bên đường như thùng rác, lốp xe máy, ôtô... Igor liền nhặt lên rồi quăng bừa vào những ngôi nhà dân. Những biển hiệu quảng cáo, băng rôn cũng bị anh ta giật tung... Cuộc quậy phá chỉ tạm dừng khi công an phường có mặt, khống chế đưa anh ta về trụ sở. Cũng ngay trong đêm. Igor được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo người nhà của Igor, đây không phải lần đầu tiên anh ta phải điều trị bệnh thần kinh. Igor sống và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm, có vợ người Việt và đã có con. Bình thường, Igor dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga) tại một số trung tâm. Mấy năm nay, Igor tự dưng sinh ra... đổ đốn. Anh ta kết bạn với một nhóm giang hồ hút cần sa, chơi ma túy đá. Mỗi khi phê ma túy, cả đêm Igor không ngủ mà quay ra... đập phá đồ đạc trong nhà. Hôm nào ngồi ngoài quán thì anh ta quậy tung cả quán. Người vợ khóc hết nước mắt, khuyên can mãi mà không được. Chính chị đã đề nghị đưa chồng vào bệnh viên tâm thần điều trị.

Khi được đưa vào bệnh viện, ban đầu Igor cũng khiến cho các bác sĩ “thất điên bát đảo”. Một mực phủ nhận mình không bị bệnh, anh ta kiên quyết không nghe theo sự chỉ bảo của bác sĩ. Thậm chí anh ta còn phản ứng lại bằng cách cởi trần như nhộng, “phun mưa” và luôn miệng “chửi” bác sỹ.

Nam công dân Úc tử vong do hít nhiều bóng cười tại quán cà phê.

Bác sỹ Đỗ Thị Oanh, Trưởng khoa Cai nghiện cho biết, Igor điều trị cách đây vài tháng. Khi đó đầu óc anh ta chỉ bị “hưng phấn” nhẹ. Vào khoa, Igor liên tục di chuyển trong hành lang, quyết không ngồi yên một chỗ. Song lần này thì anh ta bị nặng. Điều trị suốt hai tuần, Igor mới bình tâm trở lại. Sáng nào anh ta cũng ngồi... phơi nắng ở hành lang.

Giống trường hợp của Igor, bệnh nhân Mark (sinh năm 1993, quốc tịch Mỹ) cũng nhập viện trong tình trạng bị kích động dữ dội. Người đưa anh ta vào cũng lại là các chiến sỹ công an phường. Trước đó, Mark đã làm loạn ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, thậm chí gây gổ với một số người dân ở đó vì cứ ném rác vào nhà họ.

Mark nhập viện trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, quần áo rách tơi tả nhưng vẫn cố tự lột hết quần áo của mình ra. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp phản ứng cấp, nhất là khi bệnh nhân vẫn có khả năng nhận ra đây là bệnh viện tâm thần nên càng phản ứng dữ dội hơn. Các bác sĩ và điều dưỡng viên phải rất vất vả mới cố định được bệnh nhân lại.

Giữa năm 2016, người dân và lực lượng chức năng ở phường Quảng An, Tây Hồ bị phen náo loạn vì một ông Tây “ngáo”. Mờ sáng ngày 30-4 người dân sống ở ven hồ Tây nghe thấy tiếng một người nước ngoài đang gào rú ở bờ hồ khu vực phường Quảng An. Ít phút sau ông này biến mất dưới hồ, để lại trên bờ nhiều tư trang, quần áo và cả xe gắn máy. Khi không thấy ông Tây này lên bờ lấy đồ, người dân vội báo Cơ quan công an.

Có mặt tại hiện trường, nhiều người phán đoán khả năng người này bị đuối nước là rất cao. Vì đã hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua mà không thấy anh ta. Công an quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An vội thuê nhiều thuyền để tiến hành rà soát tại các khu vực nghi vấn anh ta có thể bị đuối nước. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ lùng sục vẫn không thấy tăm hơi của người này đâu.

Cho đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bất ngờ anh ta xuất hiện tại căn nhà trọ trên phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Người này được làm rõ danh tính là Guido Ezequiel (sinh năm 1987, quốc tịch Argentina) sang Việt Nam theo đường du lịch.

Guido tường trình, sáng sớm hôm đó tự nhiên anh ta cảm thấy người cứ phừng phừng như lửa đốt. Đêm hôm trước Guido cũng có uống “vài” ly rượu và nhảy nhót ở một quán bar khu vực đường Xuân Diệu. Sau khi rời quán bar đi xe máy về nhà trọ, Guido lang thang thế nào mà lạc ra đường ven hồ Tây. Khi đó, cảm giác thèm được vẫy vùng nổi lên, Guido cởi bỏ quần áo, vứt xe trên bờ rồi nhảy ùm xuống nước. Bơi một lúc thì Guido quên mất vị trí ban đầu và trèo lên khu vực khác cách chỗ cũ hơn 800m. Sau đó Guido đi bộ thẳng về nhà trọ của mình trên phố Hoàng Hoa Thám.

Tưởng chuyện đến đây là hết, ai ngờ sáng hôm sau lực lượng chức năng tại phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội tá hỏa khi phát hiện một ông Tây lao từ một chung cư cao tầng xuống đất. Danh tính người này nhanh chóng được làm rõ và lại là Guido Ezequiel. Cú lao đó đã khiến Guido bị chấn thương nặng ở cột sống và xương chậu, phải điều trị nhiều ngày tại Bệnh viện Việt - Pháp.

Qua khám sơ bộ, có thể thấy thần kinh của người đàn ông này không bình thường. Không loại trừ khả năng Guido sử dụng nhiều chất kích thích hướng thần nên đã thực hiện những hành động rồ dại trên.

Cuộc truy tìm bệnh nhân người Pháp trốn viện

Cuối năm 2017, cơ quan Công an đã phải tổ chức truy tìm công dân Pháp tên Herve Flambeaux bỏ trốn khỏi một bệnh viện lớn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước đó bệnh nhân này có biểu hiện bị loạn thần, quậy phá tưng bừng tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài, vừa mới được đưa vào bệnh viện một thời gian ngắn thì biến mất.

Thông tin trinh sát nắm được, Flambeaux hiện ngoài 40 tuổi có vóc người to cao (cao gần 1m90, nặng 100 kg). Thời điểm đó Flambeaux nhập cảnh vào Việt Nam được khoảng một tháng, với mục đích đi du lịch. Hết hạn visa, Flambeaux ra sân bay trở lại Pháp thì đột nhiên có dấu hiệu loạn thần. Anh ta to tiếng với nhân viên sân bay, rồi đập phá đồ đạc, hành hung nhân viên cảng hàng không Nội Bài. Flambeaux đã bị các nhân viên an ninh khống chế, thông báo với Đại sứ quán Pháp. Cơ quan ngoại giao nước bạn đã tổ chức đưa Flambeaux vào Bệnh viện V. để điều trị.

Công an Hà Nội đã phải toát mồ hôi tìm ông Tây “ngáo” Herve Flambeaux.

Theo Thượng úy Phạm Thanh Sơn, điều tra viên Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, khi nhận được đề nghị của cơ quan ngoại giao nước bạn, cán bộ chiến sĩ trong đội xác định cần phải tổ chức tìm kiếm thật khẩn trương. Bởi với những bệnh nhân tâm thần nếu không được điều trị, chăm sóc chu đáo thì rất dễ phát bệnh và có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Sau nhiều ngày tổ chức truy tìm, Cơ quan công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, ở một số địa điểm du lịch như Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) và Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) có xuất hiện người nước ngoài có nhân dạng giống như Flambeaux. Các trinh sát nhanh chóng lên đường đến các địa phương tiến hành xác minh. Tuy nhiên, các tổ công tác đều ra về tay trắng vì không gặp được người cần tìm.

Cho đến ngày thứ 8 của cuộc tìm kiếm, Cơ quan công an tiếp tục nhận được thông tin về bệnh nhân người Pháp. Lần này, các thông tin đã rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí người dân còn chụp được ảnh của “người lang thang” để gửi cho anh em. Dù hình ảnh có hơi sai khác một chút, song các trinh sát vẫn nhanh chóng có mặt tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) và thở phào nhẹ nhõm khi xác định người đàn ông chính là bệnh nhân Flambeaux.

“Thời điểm ấy trông ông ta thật vô cùng đáng thương. Chân tay mặt mũi đen đúa, râu tóc, quần áo bẩn thỉu. Người dân ở Định Công cho biết, họ gặp ông ta quanh quẩn ở đây mấy ngày, ban ngày thì lang thang xin ăn, tối ngủ vạ vật ở một mái hiên. Anh em vội đưa bệnh nhân này về cơ quan Công an, cho ông ta tắm rửa vệ sinh. Rồi mua cháo, mua bánh mì pho mát cho ông ta ăn; đồng thời thông báo cho Đại sứ quán Pháp”.

>>> Xem thêm video: Gái xinh ngáo đá bơi giữa đường