Người dân ùn ùn trở về Hà Nội sớm để tránh tắc đường

Chiều 3/5, dù còn 1 ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng nhiều người dân đã trở lại Hà Nội. Ghi nhận tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua huyện Thanh Trì, Hà Nội), hàng ô tô dài gần 2km ùn ùn vào trung tâm thành phố và lên đường Vành đai 3 trên cao. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sỹ tăng cường phân luồng, hướng dẫn các phương tiện để không xảy ra xung đột. Nút vào thành phố trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều ngày 3/5. Hàng dài xếp hàng để vào thành phố tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 3/5, toàn quốc đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người chết, 31 người bị thương. So với cùng kỳ, giảm 34 vụ, giảm 26 người chết và giảm 27 người bị thương. Trên đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện xếp hàng dài để di chuyển theo hướng đi Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Các về chiều lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến trên đường Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai), hướng vào trung tâm thành phố. Cục CSGT khuyến cáo người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ cần lưu ý chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu và người chỉ huy giao thông. Trong ngày, CSGT Công an các địa phương cũng đã xử lý 7.875 trường hợp vi phạm; tạm giữ 48 ô tô, 2.179 mô tô và 55 phương tiện khác. Đồng thời, tước 227 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.080 trường hợp. Trong đó, xử lý 1.836 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.021 trường hợp vi phạm về tốc độ...

