Bị đánh vì tông chó thả rông ở Đà Nẵng: “Có thể xử lý hình sự chủ chó"

Hành vi thiếu văn hóa, côn đồ

Ngày 14/7, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người hành hung nam thanh niên vô tình tông trúng chó thả rông xảy ra vào chiều 8/7.

Theo đoạn video, nạn nhân đang chở theo em gái đi đường thì tông trúng một con chó thả rông. Cú tông khiến người đi xe máy ngã ra đường, con chó cũng bị thương. Sau đó, chủ chó cùng đám người lao vào đánh hội đồng nam thanh niên. Hậu quả, nạn nhân bị rách võng mạc, xuất huyết kết mạc và đa chấn thương.

>>>>> Video: Bị đánh hội đồng vì chạy xe tông trúng chó thả rông

Có thể xử lý hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tại điểm B, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 90CP/2017 cũng đã quy định rất rõ về việc xử lý chủ vật nuôi khi thả rông chó tại nơi công cộng. Cụ thể, phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.



"Trong vụ việc nêu trên, do người đi đường đâm vào chú chó được thả rông, không có chủ quản lý nên đã bị nhóm đối tượng hành hung. Tuy rằng, nguyên nhân hành hung là do nạn nhân đâm vào chó, nhưng một phần lỗi cũng xuất phát từ chủ chó thả rông động vật nuôi. Việc hành hung nam thanh niên là hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác, cụ thể ở đây là dùng hàng vi bạo lực trực tiếp gây nên thương tích cho nạn nhân.

Để xác định liệu có truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) hay không, cần xác định được tỷ lệ thương tích của nam thanh niên. Trường hợp nạn nhân có thương tích 11% trở lên, người hành hung có thể phải chịu TNHS về Tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 BLHS với hình phạt là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, cũng cần xem xét đến liệu hành vi của đối tượng có tính chất côn đồ hay không để xem xét trách nhiệm hình sự" - luật sư Hoàng Tùng nói.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, hành vi của nhóm đối tượng thả chó đánh người là rất thiếu văn hóa, thể hiện thái độ ngông cuồng, coi thường pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trong tình huống này, chủ vật nuôi đã vi phạm hành chính về hành vi thả rông chó mèo và sẽ bị xử phạt hành chính, ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Luật sư Cường cho biết: "Đã vi phạm pháp luật trong việc thả rông chó mèo gây tai nạn giao thông. Đáng lẽ phải xin lỗi người tham gia giao thông và bồi thường thiệt hại mới đúng pháp luật và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, chủ vật nuôi và một số người lại quá khích, chửi bới, xúc phạm thậm chí đánh đập người tham gia giao thông gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ mức độ thương tích của nạn nhân và làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan. Trong trường hợp có thương tích của nạn nhân thì dù thương tích dưới 11 % vẫn có thể xử lý đối tượng đã đánh người tham gia giao thông này về tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, các đối tượng giúp sức cho đối tượng gây thương tích cho nạn nhân cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm. Các đối tượng khác gây mất an ninh trật tự có thể bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng nếu hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội".

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan chức năng cần làm rõ và xử lý nghiêm minh, các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đối với nạn nhân thì cần làm đơn trình báo yêu cầu xử lý đối với các đối tượng vi phạm và yêu cầu các đối tượng này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra về tài sản và sức khỏe theo quy định của bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.