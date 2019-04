Đàn chó cắn chết bé 7 tuổi ở Hưng Yên: Người dân khiếp sợ đàn chó

đàn chó cắn chết cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên đang khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, với người dân sống quanh khu vực sân vận động Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) - nơi xảy ra sự việc không mấy bất ngờ. Bởi đàn chó này đã từng cắn nhiều vật nuôi, thậm chí cả người trước đó. Vụ việcđang khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, với người dân sống quanh khu vực sân vận động Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) - nơi xảy ra sự việc không mấy bất ngờ. Bởi đàn chó này đã từng cắn nhiều vật nuôi, thậm chí cả người trước đó.



Lạnh người lời kể của nhân chứng

Trong quá trình PV về địa phương tìm hiểu vụ việc cháu Nguyễn Đắc Ng. (trú xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) 7 tuổi bị đàn chó cắn dẫn đến tử vong, một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cháu Ng. đi đá bóng về nhà trọ qua lối tắt bị chính đàn chó của chủ nhà tấn công, một vài người dân đã phát hiện sự việc tham gia giải cứu nhưng đàn chó quá đông, lại hung dữ nên cháu bé đã không có cơ hội sống sót.

Theo lời nhân chứng Hoàn - một người dân chứng kiến một phần sự việc cho biết, thời điểm đó trời đang ngả tối, chị Hoàn đi tập thể dục về thì nghe tiếng kêu khóc của trẻ con.

Đàn chó dữ tấn công bé trai.

"Khi chạy tới nơi thì thấy đàn chó hung dữ của bà An đang lao vào thay nhau cắn xé thằng bé như đàn chó điên, dữ dằn như chó sói. Tôi vừa khóc, vừa hô hét, kêu cứu. Vơ được viên gạch bên đường ném dọa chúng nhưng đàn chó vẫn không dừng lại, có con còn gầm gừ lao sang định tấn công tôi”, chị Hoàn cho biết.

Chị Hoàn cho biết, do không thể khống chế được đàn chó dữ nên chị đã nhờ hai cháu bé chạy đi gọi người ứng cứu. Sau đó, một người bán tạp hóa đã chạy tới cùng đuổi đàn chó nhưng không thành. Khi một người đàn ông mang gậy, gạch đến vây đánh đàn chó thì đàn chó này mới buông tha không tấn công cháu bé.

"Tuy nhiên, khi mọi người chạy lại, cháu bé đã bị nhiều vết thương sâu ở đầu, cổ, vai và phần phần dưới người. Mặc dù máu không ngừng chảy, cháu Ng. còn đứng dậy nói được tên bố mẹ mình rồi gục ngã”, bà Hoàn kể lại.

Đàn chó là nỗi khiếp sợ của người dân địa phương

Theo người dân địa phương, đàn chó dữ trên là của bà Lê Thị An, một hộ có làm nghề giết mổ ở địa phương. Đàn chó luôn được chủ nhà thả rông, không rọ mõm và thường ra chợ ăn thịt sống, thức ăn rơi vãi. Đàn chó này là nỗi khiếp sợ của người dân địa phương khi từng cắn người trước đó.

Một người dân cho biết, đàn cho nhà này rất hung dữ. "Chúng ăn thịt sống và hay cắn người, trâu bò quanh khu vực. Có lần đàn chó đã tấn công một con bê cụt đuôi, rách chân khi đang ăn cỏ ngoài sân vân động", người này cho biết.

Chị Loan, một người dân tại đây khẳng định, đàn chó nhà bà An vừa cắn con của chị hôm chủ nhật. "Hiện con tôi vẫn đang phải đi tiêm phòng dại" chị Loan cho biết và nói rằng, bản thân chị đã đích thân đến kiến nghị nhà bà An nhốt chó lại tránh gây nguy hiểm cho đứa trẻ khác tuy nhiên không được bà An thực hiện.

Gia đình bé Ng. thuê một căn nhà cấp 4 chung khuôn viên với gia đình bà An - chủ nuôi chó đồng thời cũng là chủ nhà trọ. Ngôi nhà này cách với nhà chủ một khoảng sân nhỏ. Đấy cũng chính là không gian sống hàng ngày của đàn chó đông đúc.

Dãy nhà trọ nơi bố mẹ cháu Ng. thuê để sinh sống.

Bà Nguyễn Thị Phương, trưởng thôn nơi gia đình cháu Ng. và bà An sinh sống xác nhận: "Gia đình bà An nuôi nhiều chó lâu nay. Tuy nhiên đàn chó chưa cắn trường hợp nào nghiêm trọng. Tới khi sự việc của cháu Ng. xảy ra, bà mới biết chúng đã cắn nhiều người, tấn công cả gia súc trong khu vực".

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, trong sáng 5/4, cơ quan chức năng cũng có mặt tại nhà bà An để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.

Liên quan sự việc trên, tại cuộc họp báo định kỳ Quý 1 năm 2029 do Bộ NNPTNT tổ chức sáng ngày 5/4, ông Đàm Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPT&NT) khẳng định: Theo Nghị định 90, để xảy ra sự việc trên, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ vật nuôi không đăng ký, không tiêm phòng; ra đường không có chủ đi kèm, có thể bị xử phạt hành chính; nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.