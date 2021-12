Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết về thông tin vụ bị đâm thủng phổi, nạn nhân xin tha để đi cấp cứu xảy ra ra trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, chiều 24/11, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được tin báo của chị T. ở phường Văn Chương, quận Đống Đa về việc chồng chị là anh L.T bị đối tượng dùng dao đâm gây thương tích tại khu vực đầu ngõ 69 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa khẩn trương tổ chức xác minh điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát camera, nhân chứng, thu giữ tang. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Hưng.

Ngày 26/11, Nguyễn Văn Hưng đến trụ sở Công an đầu thú. Bước đầu, đối tượng khai do mâu thuẫn với anh L.T về tiền bạc, thường xuyên bị anh T. chửi bới nên khoảng 15h40 ngày 24/11, Hưng rời nhà mang theo một con dao bầu để đe dọa, dằn mặt anh T.

Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xích mích, to tiếng. Do cay cú bị tát một cái nên Hưng rút con dao bầu trong người ra đâm anh T. hai phát. Hưng cho rằng anh T. nếu giằng được con dao sẽ đâm lại mình, nên kiên quyết không bỏ dao ra.

Lúc này, anh T. khó thở và cầu cứu hung thủ xin tha để đi cấp cứu, đồng thời người dân xung quanh can ngăn nên Hưng đã bỏ dao rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh T. được người dân đưa đi bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Theo các bác sỹ, anh T bị gãy xương sườn, thủng phổi. Qua trao đổi với Trung tâm Pháp Y - Sở Y Tế Hà Nội xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể sơ bộ của anh L.T là 39%. Hiện vụ bị đâm thủng phổi, nạn nhân xin tha để đi cấp cứu ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.