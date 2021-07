Xô xát tại điểm xét nghiệm COVID-19, một người bị chém

Ngay từ sáng sớm, người dân đến đăng ký lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông rất đông dẫn đến quá tải. Để đảm bảo quy định chống dịch, một số nhân viên của CDC Hải Dương đã căng dây, yêu cầu người dân xếp hàng, đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, tình trạng chen lấn vẫn diễn ra, buộc lực lượng lấy mẫu phải tạm dừng để ổn định lại tổ chức. Một người dân cho biết, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) khi chờ lấy mẫu đã dùng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook, với nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực về việc xét nghiệm. Khi đó, một người đàn ông khác được cho là CDC Hải Dương tên Kh. đã đến nhắc nhở. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành và còn chửi bới Kh. và lực lượng làm việc. Bất ngờ, Kh. đã ra xe máy lấy con dao dài khoảng 20 cm và đuổi người vừa chửi mình. Hậu quả, người đàn ông đi xét nghiệm bị thương ở bàn tay trái, chảy nhiều máu. Nhiều cán bộ CDC có mặt đã chạy theo để can ngăn, sự việc dừng lại sau đó khi người bị thương được đưa đi bệnh viện. Sự việc đã khiến buổi lấy mẫu xét nghiệm phải tạm dừng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cán bộ điều tra, Công an TP Hải Dương đã có mặt thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra. Con dạo tại hiện trường. Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người đến lấy mẫu xét nghiệm đã rất bức xúc. Nhiều người đã yêu cầu phải xử lý cán bộ sử dụng dao khiến người khác bị thương. Trưa ngày 21/7, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương cho biết, hiện chưa nắm được thông tin cụ thể về vụ việc nên chưa thể cung cấp hay trả lời báo chí. Hiện sự việc gây mất trật tự tại buổi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu của người dân vào khoảng 9h sáng ngày 20/7/2021 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông Hải Dương vẫn đang được Công an TP Hải Dương tiến hành xác minh. Trước đó, từ sáng sớm ngày 21/7, nhiều người dân đã xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. Đa số trong đó là các lái xe xét nghiệm để có thể lưu thông qua các chốt kiểm soát. Xe xếp hàng dài trên đường Thanh Niên, TP Hải Dương. >>> Mời độc giả xem thêm video Xếp hàng xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội.

