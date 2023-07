Bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Bảo mẫu khai gì?

Liên quan tới vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Uyển Vân (27 tuổi) về tội Vô ý làm chết người.

Bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi ở nhà bảo mẫu. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 9/1, chị N.B.H (29 tuổi, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đưa bé trai N.B.K (7 tháng tuổi) đến gửi Vân, ở cùng tòa chung cư với giá 250.000 đồng/ngày. Khoảng 7h ngày 10/1, Vân cho bé K. uống sữa được mẹ pha sẵn. Bé uống được khoảng 100 ml thì ngủ, sau đó Vân cho bé ngủ rồi ra ngoài dọn dẹp.

Khoảng 10 phút sau, Vân nghe tiếng ho từ phòng ngủ nhưng không vào xem vì bận dọn dẹp. Xong việc, Vân vào thì thấy bé K. vẫn đang ho và có dịch ở mũi nên lau cho bé và bế ra ngoài phòng khách đặt bé nằm nghiêng, vỗ lưng. Thấy bé tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng, Vân tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu 115, đồng thời gọi báo cho gia đình bé.

Khoảng 8h15 ngày 10/1, nhân viên y tế tới sơ cứu cho bé K. nhưng không có tiến triển, mẹ bé đã đề nghị đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Gia Lâm cấp cứu, sau đó bé không qua khỏi. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các bên liên quan khám nghiệm hiện trường, thu giữ những đồ vật có liên quan để tổ chức điều tra.

Ban đầu, gia đình nạn nhân đề nghị không pháp y đối với cháu bé. Qua khám nghiệm bên ngoài, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Ngày 17/1, gia đình bé K. đã có đơn đề nghị pháp y tử thi để xác định nguyên nhân. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận các mẫu vật gửi giám định không tìm thấy chất độc, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc an thần, thuốc gây ngủ… Nguyên nhân tử vong của bé K. do suy hô hấp tuần hoàn.

Bước đầu, nữ bảo mẫu khai nhận vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đăng bài lên mạng xã hội Facebook để nhận trông trẻ thuê, dù bản thân chưa qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trông giữ trẻ.

Hiện vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.