Bé trai 13 tuổi chi chít vết thương vì bị cô ruột đánh hết sức tàn nhẫn

Ngày 19/7, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã An Cư (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xác nhận trên VTC News, một bé trai 13 tuổi ngụ tại địa phương bị cô ruột bạo hành và đã giao cho Công an xã xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, nạn nhân là bé N.T.H. (SN 2006), con ruột của chị Nguyễn Thị Linh (SN 1981, thường trú tại ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Cháu H. bị đánh đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng. Ảnh: VTC News

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Linh, khoảng 15 giờ ngày 13/7, con trai chị là N.T.H. đang ở tại nhà cùng bà nội. Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (cô ruột của H.) từ xa đi vào và nói “má nhìn thằng đó nó liếc con kìa”.



Sau đó, cháu H. có lời qua tiếng lại với bà Thoa và bị bà Thoa cầm khúc cây (dài khoảng 60 cm) đánh liên tiếp vào ngực, vào lưng của cháu H.

Theo báo Công Lý, bé H. sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái. Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, bé H. bị tổn thương nông tác động nhiều vùng trên cơ thể (đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng).