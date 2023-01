Bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông tiên lượng sức khỏe xấu

Chiều 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, bé trai rơi thẳng xuống trụ bê tông hẹp và sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thêm vào đó, với tình trạng không khí không đảm bảo, nhiệt độ lạnh và không được ăn uống nên tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu. Địa phương đã tính tới phương án xử lý cấp cứu tại hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 2/1/2023 chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ, được tin trưa ngày 31/12/2022, tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sự cố làm cháu bé rơi xuống và mắc kẹt trong ống cọc bê tông đóng sâu dưới lòng đất. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã chủ động, tích cực triển khai công tác cứu nạn; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo triển khai công tác cứu nạn. Tuy nhiên, đến nay công tác cứu nạn vẫn gặp khó khăn.

Để tập trung cứu nạn đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất, đồng thời phòng ngừa sự cố, tai nạn trong quá trình triển khai thi công các công trình, dự án nói chung, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì, tiếp tục phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng khẩn trương huy động chuyên gia và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nếu có).

Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác cứu nạn, khắc phục sự cố nêu trên, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động xây dựng tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự.