Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Bổ sung giáo viên cho năm học 2022-2023

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022- 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo Tờ trình của UBND thành phố, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành giáo dục của thành phố Hà Nội còn thiếu so với định mức cần do Bộ GD&ĐT quy định là 7.134 biên chế. Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131. Như vậy năm học 2022-2023, thành phố thiếu 10.265 biên chế viên chức, trong đó số giáo viên thiếu của bậc tiểu học là 3.436 người, bậc THCS là 3.135 người, bậc THTP là 1.311 người. Tổng số viên chức giáo viên được bổ sung là 2.361 biên chế, gồm: Giáo viên tiểu học là 600 người, giáo viên THCS là 1.309, giáo viên THPT là 452.