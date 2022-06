Hải Dương: Thông qua 5 Nghị quyết đầu tư nhiều dự án quan trọng

Ngày 24/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận, thông qua 5 nghị quyết liên quan đến một số dự án đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương điều hành kỳ họp.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương đã xem xét, thảo luận và thông qua 5 Nghị quyết có liên quan đến một số dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách trung ương và địa phương.

Ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng tuyến đường nối Chí Linh và Kinh Môn

Cụ thể, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, TP Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 1.296 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Tuyến chính có điểm đầu (km 0 + 000) giao với Quốc lộ 37 tại vị trí cách cầu Bình khoảng 1,3 km về phía phường Đồng Lạc (TP Chí Linh); điểm cuối khoảng km 9 + 720 giao với đường tỉnh 389 và đường dẫn cầu Triều thuộc địa phận xã Lê Ninh (Kinh Môn). Tổng chiều dài tuyến chính hơn 9,7 km. Phần tuyến chính dự kiến được xây dựng mới theo quy mô đường cấp III đồng bằng, tiêu chuẩn Việt Nam 4054 : 2005, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m. Cầu Vạn xây dựng mới cầu với kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều rộng cầu 12 m, chiều dài khoảng 919m.

Tuyến nhánh thuộc địa phận thị xã Kinh Môn gồm 2 nhánh. Nhánh 1 cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 389B đoạn từ km 10 + 600 đến km 12 + 650 (lý trình đường tỉnh 389B), chiều dài tuyến khoảng 2,05 km theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế 60 km/giờ, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 8 m. Nhánh 2 mở rộng đường tỉnh 389 đoạn từ km 7 + 720 đến nút giao với đường tỉnh 389B với chiều dài khoảng 1,2 km, mở rộng mặt đường theo quy mô từ 7-11 m phù hợp với điều kiện mặt bằng.

Thời gian thực hiêṇ dự án dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và theo kế hoạch vốn cấp hàng năm.

Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực theo quy hoạch, tạo trục giao thông kết nối đô thị Kinh Môn với đô thị Chí Linh, kết nối liên thông Quốc lộ 37 với đường tỉnh 389, đường tỉnh 389B hiện có và các tuyến đường quy hoạch (đường vành đai vùng thủ đô, trục Bắc-Nam tỉnh). Đồng thời, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối các vùng huyện phía Đông Bắc với các tỉnh lân cận (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng), tạo không gian phát triển liên vùng và điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.

Xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài nối Tứ Kỳ và Thanh Hà

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390).

Dự án đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 396 kéo dài nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch, hình thành trục vành đai ngoài cùng của tỉnh kết nối các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ và Thanh Hà; kết nối liên thông đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 37, tạo thuận lợi về lưu thông và liên kết các huyện phía Đông Nam của tỉnh với các tỉnh lân cận; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà.

Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 846 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn 2021-2025, dự án được ưu tiên đầu tư đoạn từ nút giao Tỉnh lộ 390 với đường dẫn cầu Quang Thanh đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Tỉnh lộ 390, huyện Thanh Hà. Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,65 km.

Hỗ trợ xây dựng trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nghị quyết về quyết định phê duyệt cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 để xây dựng trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng đã được thông qua.

Theo đó, hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/1 trụ sở đối với trụ sở bố trí 10-15 cán bộ, chiến sĩ; hỗ trợ 1,2 tỷ đồng/1 trụ sở đối với trụ sở bố trí 5-7 cán bộ, chiến sĩ. Tổng số vốn đầu tư là 250,8 tỷ đồng là ngân sách tỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Trước đó, theo tờ trình, toàn tỉnh Hải Dương hiện có 207 trụ sở làm việc công an cấp xã cần xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, được chia thành 3 nhóm. Trong đó, 56 trụ sở được đề nghị đầu tư xây dựng mới thuộc nhóm 1 là trụ sở bố trí 10-15 cán bộ chiến sĩ, bao gồm 27 trụ sở công an phường, thị trấn và 29 trụ sở công an tại xã có số dân trên 9.000 người, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Nhóm 2 gồm 139 trụ sở công an xã cần đầu tư xây dựng mới ở xã có dân số dưới 9.000 người, tình hình an ninh trật tự ít phức tạp. Nhóm 3 gồm 12 trụ sở cần cải tạo, sửa chữa.

Dự kiến, tổng mức đầu tư là hơn 872,3 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng mới 195 trụ sở nhóm 1, nhóm 2 là hơn 864,5 tỷ đồng, chi phí đầu tư cải tạo, sửa chữa 12 trụ sở nhóm 3 là 7,78 tỷ đồng. UBND tỉnh Hải Dương đề nghị nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Cụ thể, tỉnh đầu tư 250,8 tỷ đồng xây dựng mới 195 trụ sở từ nguồn vốn đầu tư công. Với 56 trụ sở thuộc nhóm 1, tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/trụ sở; 139 trụ sở thuộc nhóm 2 được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng/trụ sở. Ngân sách cấp huyện và xã đầu tư số vốn còn lại là hơn 621,6 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có).

Tại kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trường THPT Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới, giai đoạn 2) với tổng kinh phí 43,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương với tổng kinh phí 70 tỷ đồng nguồn vốn Trung ương từ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; đồng thời nhanh chóng đưa nguồn lực đầu tư công vào thực hiện, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chủ đề của năm 2022 là: Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 và việc thực hiện đầu tư đối với những dự án đã được HĐND tỉnh thông qua. Đối với dự án Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án, xác định đây là dự án trọng điểm, chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành đúng chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ tổng mức đầu tư, bố trí nguồn vốn phân kỳ kịp thời, hiệu quả, góp phần triển khai, hoàn thành Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án, các lĩnh vực đầu tư được HĐND tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bình Thuận: Những bất thường của một dự án thu hồi đất cho thuê: