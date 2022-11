Bé gái tử vong do súng hơi: Khởi tố tội “vô ý làm chết người”

Thông tin mới nhất vụ bé gái 8 tuổi tử vong do súng hơi, tối 26/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tỵ (SN 1977 trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) về tội “ Vô ý làm chết người ” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Tỵ tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, tối ngày 8/9, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin báo từ Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn về việc cháu N.T.Y.N (SN 2014 trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) được gia đình đưa đi cấp cứu, có vết thương ở vùng cổ nghi do dị vật giống đạn súng hơi (loại khí nén).

Xác minh cho thấy, tối cùng ngày, Nguyễn Văn Tỵ mang súng dạng hơi đến gia đình nhà anh Nguyễn Văn Thoại (SN 1991 trú tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn).

Tại đây, Tỵ có để súng trước cửa nhà anh Thoại và vào trong nhà uống nước. Do không trông coi, không kiểm tra độ an toàn của súng, khiến súng phát nổ, đạn trúng cháu N.T.Y.N con gái anh Thoại khiến cháu N tử vong.

Hai khẩu súng bị thu giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng và những người có liên quan trong vụ án trên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo nhân dân không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tương tự, nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

