Bé gái nghi bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu: Người mẹ có vô can?

“Cha dượng” là kẻ đóng đinh đầu cháu bé, sẽ đối mặt…án tử



Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất về vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đóng 9 đinh vào đầu. Làm việc với Nguyễn Trung H. – người tình của chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu bé), cơ quan công an bước đầu xác định, nhiều khả năng, H. chính là kẻ đã đóng những chiếc đinh vào đầu cháu bé.

Đáng chú ý, chưa đầy 1 năm sống cùng mẹ và người tình của mẹ, bé Đ.N.A (sinh năm 2018), đã bị “cha dượng” thường xuyên đánh đập. Trước khi bị phát hiện dị vật nghi đinh găm trong đầu, cháu A đã có nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể, tháng 10/2021, cháu bị ngộ độc nên được chị L đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Khoảng tháng 11/2021, trong đường tiêu hoá của cháu phát hiện có dị vật (đinh ốc) nên chị L đưa cháu đến Bệnh viện Thạch Thất để lấy dị vật. Ngày 24/12/2021, cháu A bị gãy tay, được mẹ đưa đi bó bột ở Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn.

Đối tượng Nguyễn Trung H.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, đối tượng H. đã ít nhất 4 lần thực hiện hành vi phạm tội và sẽ bị xử lý về nhiều tội danh trong đó có hình phạt cao nhất là tử hình.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ lời khai của nghi phạm này để xác định lời khai có đúng sự thật hay không. Trên cơ sở kết quả xác minh xác định lời khai là đúng, lời khai này phù hợp với những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với lời khai của người làm chứng và số lần cháu bé nhập viện, kết quả điều trị vết thương, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng này về nhiều tội danh trong đó có tội giết người theo khoản 1 điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, Tội cố ý gây thương tích theo điều 134 BLHS và tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự 2015.

Cháu bé 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ hành hạ dã man.

Luật sư Cường phân tích, nếu đối tượng đánh gãy tay cháu bé, riêng hành vi này đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 BLHS năm 2015, mức hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ thương tích của cháu bé do hành vi của đối tượng này gây ra theo quy định pháp luật.

9 chiếc đinh găm trong đầu cháu bé.

Nếu cơ quan điều tra xác định, đối tượng đã đánh đập, hành hạ cháu bé mà không gây ra thương tích nhưng gây tổn thương nặng nề đến tâm lý, đời sống, sức khỏe của cháu bé thì những hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật hình sự năm 2015 theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần.

“Hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu của tội giết người thì sẽ xử lý về tội giết người, hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích. Còn hành vi hành hạ người khác mà thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm độc lập thì sẽ xử lý thêm về tội hành hạ người khác”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Mẹ cháu bé khó vô can

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mẹ của cháu bé có vai trò đồng phạm hay không, có hành vi không tố giác tội phạm hay không.

Trường hợp có căn cứ cho thấy mẹ của cháu bé cũng có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với đối tượng này thì mẹ cháu bé sẽ bị xử lý hình sự cùng một tội danh với đối tượng này với vai trò đồng phạm giúp sức hoặc xúi giục.

Ngôi nhà trọ, nơi mẹ bé chung sống cùng người tình.

Trường hợp cơ quan điều tra thu thập được chứng cứ để chứng minh mẹ cháu bé có biết về hành vi giết người, cố ý gây thương tích, hành hạ cháu bé nhưng không chứng minh được vai trò đồng phạm thì vẫn có thể xử lý người phụ nữ này về tội không có giác tội phạm.

