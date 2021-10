Tin nóng 5/10: Cháu bé 3 tuổi bị ô tô tông tử vong

Cháu bé 3 tuổi bị ô tô tông tử vong: Sáng 5/10, tại xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cháu bé khoảng 3 tuổi chạy chơi từ trong sân nhà ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải cũng di chuyển tới và tông trúng cháu bé. Hậu quả, vụ va chạm khiến cháu bé 3 tuổi tử vong. Được biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, cháu bé đang chơi với bà ở trong sân nhà. Nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng: Với công việc là kế toán của Nhà máy gạch Tuynel Phổ Phong, Nguyễn Thị Mỹ Lý (37 tuổi, trú thị xã Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi) đã tiếp cận nhiều người và đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật để người khác tin tưởng đưa tiền cho Lý vay, rồi chiếm đoạt với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Ngày 5/10, Lý bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tạm giam. Bắt giam Chủ tịch xã và cán bộ địa chính: Ngày 5/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Hải (56 tuổi), nguyên Chủ tịch xã Nghi Phong và Nguyễn Hồng Đức (43 tuổi), cán bộ địa chính xã Nghi Phong để điều tra về sai phạm đất đai dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền cấp 1 thửa đất tái định cư 300m2 không đúng đối tượng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước. Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe quy mô lớn: Phạm Văn Dương (SN 1991, quê tỉnh Phú Thọ) từng đặt mua giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe của một người lạ trên mạng xã hội, thấy dễ kiếm tiền nên Dương thành lập đường dây tìm cách sản xuất rồi quảng cáo bán các giấy tờ giả trên qua mạng xã hội. Ngày 5/10, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết vừa triệt phá đường dây này do Dương cầm đầu. Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ: Sáng 5/10, người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện một thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính bị trôi dạt vào bờ biển. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, nạn nhân khoảng 45 - 50 tuổi. Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo thun dài tay, quần đùi sọc trắng, trên người không có giấy tờ tùy thân. Học sinh lớp 6 chết đuối ở đập nước: Ngày 5/10, UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, chiều 4/10, em L.V.H (SN 2010) là lớp 6 trường THCS Môn Sơn ra Đập Phà Lài để chơi thì không may đuối nước. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể em. NSƯT Đức Hải tố cáo bị Nhâm Hoàng Khang tống tiền: NSƯT Đức Hải vừa cho biết, đã gửi đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM tố cáo sự việc một người yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Nghệ sĩ Đức Hải cho biết thêm, cuộc sống của anh bị xáo trộn sau sự việc xảy ra. Mất hơn 300 triệu đồng sau khi nghe điện thoại: Anh P. (SN 1970; trú tại Long Biên, Hà Nội) nhận được điện thoại từ một người tự xưng là Công an TP Đà Nẵng và thông báo anh P. có quyết định bắt giam liên quan tới đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Sau đó, kẻ này yêu cầu anh P. phải giải trình tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP. Khi thực hiện theo hướng dẫn, anh P. phát hiện tài khoản bị rút mất 317 triệu đồng. Ngày 5/10, Công an quận Long Biên cho biết đang điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Tai nạn máy bay ở Pakistan: 2 hành khách sống sót thần kỳ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Cháu bé 3 tuổi bị ô tô tông tử vong: Sáng 5/10, tại xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cháu bé khoảng 3 tuổi chạy chơi từ trong sân nhà ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải cũng di chuyển tới và tông trúng cháu bé. Hậu quả, vụ va chạm khiến cháu bé 3 tuổi tử vong. Được biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, cháu bé đang chơi với bà ở trong sân nhà. Nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng: Với công việc là kế toán của Nhà máy gạch Tuynel Phổ Phong, Nguyễn Thị Mỹ Lý (37 tuổi, trú thị xã Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi) đã tiếp cận nhiều người và đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật để người khác tin tưởng đưa tiền cho Lý vay, rồi chiếm đoạt với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Ngày 5/10, Lý bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tạm giam. Bắt giam Chủ tịch xã và cán bộ địa chính: Ngày 5/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Hải (56 tuổi), nguyên Chủ tịch xã Nghi Phong và Nguyễn Hồng Đức (43 tuổi), cán bộ địa chính xã Nghi Phong để điều tra về sai phạm đất đai dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền cấp 1 thửa đất tái định cư 300m2 không đúng đối tượng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước. Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe quy mô lớn: Phạm Văn Dương (SN 1991, quê tỉnh Phú Thọ) từng đặt mua giấy xét nghiệm, giấy khám sức khỏe của một người lạ trên mạng xã hội, thấy dễ kiếm tiền nên Dương thành lập đường dây tìm cách sản xuất rồi quảng cáo bán các giấy tờ giả trên qua mạng xã hội. Ngày 5/10, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết vừa triệt phá đường dây này do Dương cầm đầu. Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ: Sáng 5/10, người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện một thi thể người đàn ông chưa rõ danh tính bị trôi dạt vào bờ biển. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, nạn nhân khoảng 45 - 50 tuổi. Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo thun dài tay, quần đùi sọc trắng, trên người không có giấy tờ tùy thân. Học sinh lớp 6 chết đuối ở đập nước: Ngày 5/10, UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, chiều 4/10, em L.V.H (SN 2010) là lớp 6 trường THCS Môn Sơn ra Đập Phà Lài để chơi thì không may đuối nước. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể em. NSƯT Đức Hải tố cáo bị Nhâm Hoàng Khang tống tiền: NSƯT Đức Hải vừa cho biết, đã gửi đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM tố cáo sự việc một người yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Nghệ sĩ Đức Hải cho biết thêm, cuộc sống của anh bị xáo trộn sau sự việc xảy ra. Mất hơn 300 triệu đồng sau khi nghe điện thoại: Anh P. (SN 1970; trú tại Long Biên, Hà Nội) nhận được điện thoại từ một người tự xưng là Công an TP Đà Nẵng và thông báo anh P. có quyết định bắt giam liên quan tới đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Sau đó, kẻ này yêu cầu anh P. phải giải trình tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP. Khi thực hiện theo hướng dẫn, anh P. phát hiện tài khoản bị rút mất 317 triệu đồng. Ngày 5/10, Công an quận Long Biên cho biết đang điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Tai nạn máy bay ở Pakistan: 2 hành khách sống sót thần kỳ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.