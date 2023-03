Bé 17 tháng tuổi bị bạo hành, tử vong: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học Bộ Công an mới đây cho biết, ông rất phẫn nộ trước hành vi ác tính cao của 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong.



Chuyên gia tội phạm học nhận định, hành vi bạo hành của 2 bảo mẫu đã diễn ra trong nhiều ngày chứ không phải nhất thời, bột phát. Ông cho rằng, nguyên nhân sâu xa thúc đẩy hành vi phạm tội của các đối tượng này chính là sự suy thoái về đạo đức của họ.

Hai đối tượng Lành và An.

Theo thượng tá Hiếu, mặc dù việc bạo hành nạn nhân của hai bảo mẫu An và Lành là do không kiềm chế được cơn giận dữ, bực bội ở thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, đó là kết quả của những lệch lạc về nhân cách. Nghĩa là trong tâm lý nội tâm của các đối tượng này có thể đã chứa đựng những đặc điểm tiêu cực như sự ích kỷ, vô cảm, độc ác và chỉ bộc lộ ra trong sự tương tác với các tình huống cụ thể trong đời sống.

“Khi đã ích kỷ, tuyệt đối hóa lợi ích của mình, con người ta thường phản ứng cực đoan trước những điều không như ý mà cụ thể ở đây là việc trẻ quấy khóc. Những bức xúc tâm lý hình thành rất nhanh và họ đã làm mọi cách để giải tỏa nó”, chuyên gia Đào Trung Hiếu phân tích.

Ông Hiếu cho rằng, khi đã vô cảm, đương sự không cảm thông, thương yêu thật lòng với những đứa trẻ mình có trách nhiệm trông giữ. Khi trẻ quấy khóc, họ chỉ thấy một sự khó chịu, bực bội, chứ không tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ lại thế. Khi mầm ác đã có ở trong tâm, người ta thường hướng đến việc sử dụng vũ lực, thay vì lựa chọn các cách giải quyết khác phù hợp với đòi hỏi của pháp luật và xã hội.

“Chi phối tất cả tiến trình tâm lý này, là sự hạn chế trong nhận thức. Chính sự thiếu hụt trong nhận thức, khiến đối tượng không ý thức được hậu quả của việc mình làm, không quản lý được cảm xúc. Lẽ ra, làm nghề bảo mẫu, họ đều phải biết trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt của pháp luật, mọi hành vi bạo hành với trẻ đều không thể tha thứ và biện minh, hậu quả pháp lý đối với người có hành vi bạo hành trẻ em là rất nghiêm khắc.

Nếu hiểu được những điều này, họ sẽ ý thức được giới hạn hành vi mình có thể làm với trẻ em. Nếu biết cách quản lý cảm xúc, họ sẽ không để cơn giận dẫn dắt và hành động theo bản năng”, ông Hiếu cho biết.

Chuyên gia tội phạm học cho rằng, xã hội căm phẫn cao độ và lên án mạnh mẽ mọi tội ác đối với trẻ em. Hình phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng với các đương sự là bài học cảnh tỉnh không của riêng ai, trong quan hệ đối với trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (SN: 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN: 1992), cùng có hộ khẩu thường trú tại Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người.

Vào lúc 17h ngày 1/3/2023, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo cháu Đ (SN: 2021; trú tại: Vạn Điểm, Thường Tín) bị ngã tại nhà trẻ tư thục ở thôn Vạn Điểm, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Trung ương nhưng Bệnh viện đã trả về gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Tiến hành làm việc với hai cô giáo nhà trẻ là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành, cả hai ban đầu khai nhận cháu Đ tự ngã, không có tác động bên ngoài. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Công an huyện đã tiến hành đấu tranh với hai đối tượng. Các đối tượng thay đổi lời khai là Lành đi lùi vào cháu Đ làm cháu ngã ra nền nhà và An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất. Xác định lời khai có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp, Công an huyện tiếp tục đấu tranh khai thác thông tin. Hai đối tượng sau đó đã thừa nhận có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 23/2/2023, cháu Đ được mẹ đưa đến giao cho An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến 9h cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ để quản lý thì cháu Đ khóc chạy ra ngoài cửa lớp đứng. Thấy vậy, Lành và An liền dùng tay, chân bạo hành cháu. Đến 16h30' cùng ngày khi gia đình đến đón cháu Đ thì được 2 đối tượng cho biết cháu bị ngã.

Trong các ngày 24, 25, 26/2/2023, cháu Đ tiếp tục được gia đình đưa đến trông giữ tại nhà trẻ tư thục của An, Lành. Đến 09h30’ ngày 26/02/2023, cháu Đ khóc thì bị An dùng chân đạp vào bụng. Sau đó, An phát hiện cháu Đ bất tỉnh nên gọi gia đình đến cùng đưa cháu đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Vạn Điểm; y tá yêu cầu đưa cháu đi Bệnh viện nên gia đình đã chuyển cháu đến bệnh viện Nông nghiệp I. Bệnh viện Nông nghiệp I chuyển cháu Đ đến bệnh viện Nhi Trung ương. Đến 17h00 ngày 1/3/2023, bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu Đ về nhà; đến 19h00 ngày 2/3/2022, cháu Đ tử vong.

Công an huyện Thường Tín đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP và các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong