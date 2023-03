Bé 17 tháng tuổi tử vong: Hai “ác mẫu” đã đánh đập, bạo hành

Hai bảo mẫu đánh đập, bạo hành cháu bé dẫn đến tử vong

Thông tin mới nhất vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong khi được gửi tại một cơ sở chưa phép ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội), tối ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín cho biết, hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành ( SN 1992) đã thừa nhận đã có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu P.T.Đ (SN 2021, trú tại huyện Thường Tín).

Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan Công an.

Theo đó, Nguyễn Thị An đã khai nhận cùng Lành có hành vi đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 23/2, cháu P.T.Đ. được mẹ đưa đến giao cho An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9h cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ để quản lý, cháu Đ khóc, chạy ra bên ngoài cửa lớp đứng.

Lành bực tức chạy theo, dùng 2 tay bế xốc hai nách và ném đập đầu cháu Đ xuống nền nhà có trải thảm. Lành xông vào dùng tay tát vào mặt cháu Đ, còn An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm lên đầu của cháu Đ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, cháu Đ được gia đình đón, Lành và An nói với gia đình là cháu Đ tự ngã.

Ngày 24, 25, 26/2, cháu Đ được gia đình đưa đến lớp giao cho An trông giữ. Đến khoảng 9h30 ngày 26/2, cháu Đ khóc tiếp tục bị An dùng chân đạp vào bụng. Khi cháu Đ bất tỉnh, An gọi gia đình đến cùng đưa cháu Đ đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Vạn Điểm. Cháu Đ sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, do không thể cứu chữa được nữa nên Bệnh viện trả cháu Đ về gia đình. Đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong.

Cơ quan chức năng sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Trước đó, khoảng 17h ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo về việc một cháu bé gửi tại nhà trẻ tư thục bị ngã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Trung ương nhưng không cứu chữa được nên bệnh viện trả về.

Công an huyện Thường Tín đã tổ chức xác minh, xác định cháu bé là P. T.Đ (SN 2021, trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) được gửi tại nhà trẻ tư thục ở thôn Vạn Điểm của Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành.

Qua làm việc với gia đình cháu Đ, bước đầu gia đình cung cấp, ngày 23/2, cháu Đ đi học tự ngã dẫn đến thương tích. Sau đó, 2 cô giáo cùng gia đình đưa cháu Đ đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, bệnh viện trả về để cháu Đ tử vong tại nhà. Gia đình cháu Đ không trình báo cơ quan Công an, không muốn pháp y tử thi.

Công an huyện Thường Tín đã tiến hành triệu tập ghi lời khai của An và Lành. Tuy nhiên, lúc đầu cả hai đối tượng khai do cháu Đ tự ngã không có tác động bên ngoài.

Cơ quan công an đã triển khai thu thập tài liệu chứng cứ và đấu tranh với 2 đối tượng liên tục trong nhiều giờ. Quá trình đấu tranh, ban đầu, Lành khai rằng, trước đó do Lành đi lùi vào cháu Đ làm cháu ngã ra nền nhà, còn An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất.

Tuy nhiên, qua đánh giá lời khai của 2 đối tượng và dấu vết thương tích trên cơ thể cháu Đ, Công an huyện Thường Tín xác định vẫn có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp. Từ đó, Công an huyện Thường Tín tiếp tục đấu tranh với 2 đối tượng.

Dấu hiệu tội giết người

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, h ành vi của 2 bảo mẫu trên là đặc biệt nghiêm trọng, đang tâm sử dụng vũ lực tước đoạt đi tính mạng của cháu bé 17 tháng tuổi rất dã man, tàn ác.

Xét hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô cớ đánh đập dã man, tàn ác cháu bé tử vong đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Các đối tượng là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, vì lợi ích đã bất chấp pháp luật, mở cơ sở trông giữ trẻ trái phép, không có tình thương yêu trẻ, bạo hành cháu bé tử vong chết trong đau đớn nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em đang có xu hướng gia tăng phức tạp trong xã hội hiện nay.

Trong vụ án này, các đối tượng cùng thống nhất ý chí bạo hành cháu nên có vai trò ngang nhau, cùng phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội Giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất tử hình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong