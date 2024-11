Bắt Trưởng phòng Đào tạo Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh

Mới đây, thông tin với Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Thế Minh Hường, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh xác nhận, ông Nguyễn Huy Đạt, Trưởng phòng Đào tạo của trường đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để điều tra hành vi phạm tội liên quan đến xe tập lái trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Ông Thế Minh Hường cũng cho biết, sau khi ông Nguyễn Huy Đạt bị bắt và nhận được thông báo về việc Đảng viên vi phạm pháp luật, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Huy Đạt. H iện chức Trưởng phòng Đào tạo - Trường cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh cũng đã có người đảm nhận theo đúng quy trình.

Trường cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh.