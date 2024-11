Ngăn chặn nạn đua xe: Cần sự vào cuộc của tất cả các lực lượng

Vụ việc các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, gây tai nạn chết người đang khiến dư luận bức xúc, lo ngại.

Đặc biệt tại địa bàn TP Hà Nội thời gian qua xuất hiện tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự công cộng.

Hàng chục thanh thiếu niên cùng phương tiện vi phạm bị xử lý đêm 8/11

Bộ Công an vừa yêu cầu Công an TP Hà Nội tăng cường lực lượng, xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm đối với các bậc phụ huynh khi buông lỏng quản lý đối với con em mình.

Trong nhiều ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Thành phố Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác phối hợp công an quận, huyện, thị xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hàng loạt thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Theo một đoạn clip do một nhóm thiếu niên tự ghi lại, nhóm này chạy xe theo đoàn với tốc độ cao, mang theo vũ khí để hành hung người đi đường. Sau thời gian đấu tranh, vây bắt, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ được hơn 10 đối tượng, độ tuổi từ 16 - 19 tuổi.

Cách thức liên lạc là thông qua các nhóm chat trên mạng xã hội, thậm chí có trường hợp đến từ các tỉnh, thành lân cận.

Chỉ khi nghe những dòng cáo trạng với bản án từ 17 - 32 tháng tù giam, cả các em lẫn gia đình mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Chỉ còn khoảng 4 - 5 hôm nữa là cháu thi cấp 3 thì lại bị bắt. Cũng chỉ nghĩ cháu chơi trong tỉnh, bạn bè đi học cùng với nhau, đến bây giờ mới biết cháu đi quá xa rồi", một phụ huynh chia sẻ.

"Lỗi của các cháu một phần, lỗi của các bậc làm cha, làm mẹ như chúng tôi mới là phần lớn. Bởi vì cuộc sống vất vả mưu sinh, nhà cũng chỉ có một mình cháu là con trai nên cũng nuông chiều, dẫn đến sự việc như thế này", một phụ huynh khác chia sẻ.

Công an TP Hà Nội cho biết, có 2 yếu tố chính khiến tỷ lệ vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên vẫn còn ở mức cao, đó là sự phát triển của các nhóm kín, các trang mạng xã hội ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi của nhiều thanh thiếu niên; cùng với đó là sự chủ quan của các phụ huynh khi giao hoặc không quản lý việc con em tự ý sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái.

"Bất cứ phụ huynh nào giao xe cho con để đi lại, gây ra hậu quả nghiêm trọng một là tai nạn, hai là gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý hình sự. Để phòng ngửa, nên giới hạn về mặt thời gian như 9 - 10h là phải về nhà, vì hầu như các vụ gây rối trật tự công cộng từ 23h trở đi đến 3 - 4h sáng", Thượng úy Đặng Huy Hoàng (Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận định.

Ngoài tiến hành truy cứu trách nhiệm của phụ huynh hoặc những người có liên quan khi giao phương tiện cho tội phạm vị thành niên, Công an TP Hà Nội cũng đã thành lập các tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra tại các địa bàn trọng điểm; cùng với đó xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng để tránh bỏ lọt tội phạm.