Thanh Hóa phạt nguội gần 30.000 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 23/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tất cả 26 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này đều đã được trang bị hệ thống camera an ninh. Hạ tầng số phát triển đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Toàn tỉnh đã lắp đặt hơn 150.000 camera giám sát an ninh trật tự và giao thông tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm.

Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ các hình ảnh vi phạm lưu trữ, trong năm 2024, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt nguội gần 30.000 trường hợp vi phạm giao thông , nộp kho bạc Nhà nước hơn 43 tỷ đồng.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã xác minh và ra thông báo phạt nguội 3.956 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt hơn 6,3 tỷ đồng.

Việc xử phạt vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera giám sát - phạt "nguội" không chỉ hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm chính xác, mà còn kịp thời bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông tại các nút, điểm giao thông khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Đặc biệt, thông qua camera giám sát phạt "nguội" đã thực sự tạo chuyển biến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự giao thông của người tham gia giao thông, từ đó giảm thiểu các vi phạm giao thông là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm giao thông, góp phần ổn định tình hình trật tự giao thông trên địa bàn.