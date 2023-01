Bắt tạm giam thanh niên một đêm nhiều lần quan hệ với 2 bé gái

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Xuân Thành (SN 2003, ngụ thôn Phì, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, tối 6/1/2023, cháu V.T.T, sinh năm 2008 và cháu V.T.V, sinh năm 2008 đều trú tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đến nhà Lê Xuân Thành chơi và ngủ lại, đêm ngày 6/1/2023, Thành đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. 3 lần. Ngoài ra đối tượng Thành còn thừa nhận ngoài quan hệ với cháu T, Thành cũng đã quan hệ với cháu V. 2 lần.

Công an huyện Lục Ngạn cho hay, có thể thấy do nhận thức của đối tượng và người bị hại còn hạn chế, chưa am hiểu hết các quy định của pháp luật, đồng thời chưa có sự quản lý chặt chẽ của gia đình nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ và giáo dục pháp luật cho con em mình, nhằm phòng ngừa các vụ việc như trên.

Hiện vụ thanh niên một đêm nhiều lần quan hệ với 2 bé gái ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.