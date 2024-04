Bắt tạm giam “nữ quái” Thanh Hóa thuê ô tô rồi mang đi bán

Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Thị Trang (SN 1983 ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân…

Đối tượng Trịnh Thị Trang tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/10/2023, Trịnh Thị Trang đến cửa hàng thuê ô tô tự lái ở địa chỉ 73D phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa do anh N.D.H làm chủ và thuê 1 chiếc ô tô tự lái nhãn hiệu Nissan Sunny BKS: 36A- 416.xx để “đi giải quyết công việc”, hẹn 10 ngày sau sẽ trả.

Sau khi thuê được chiếc xe nói trên, Trang đã mang đến phường Đông Hương, TP Thanh Hóa bán cho một phụ nữ với giá 70 triệu đồng. Đến hẹn, không thấy Trang đem xe đến trả, gọi điện thoại thì không liên lạc được, anh N.D.H chủ cửa hàng đã tìm hiểu thì biết chiếc xe nói trên đã bị bán. Biết bị lừa, anh H. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Trang với Công an TP Thanh Hóa.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo, người có xe cho thuê cần cảnh giác, phải yêu cầu người thuê xe cung cấp đầy đủ căn cước, chứng minh thư, hộ khẩu, tài sản thế chấp. Thường xuyên theo dõi lịch trình đi lại của xe, nếu có những bất thường thì phải trực tiếp dùng các biện pháp ngăn chặn các đối tượng chiếm đoạt tài sản và thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất.