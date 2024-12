Bắt tạm giam kẻ giết 2 vợ chồng, cướp tài sản ở Lạng Sơn

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lăng Văn Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng) về tội Giết người quy định tại Điều 123 – Bộ Luật Hình sự và tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 – Bộ Luật Hình sự.

Đối tượng Lăng Văn Hiếu tại cơ quan Công an.

Lăng Văn Hiếu là nghi phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Ao Kham, khiến hai vợ chồng ông V.V.K (sinh năm 1977) và bà T.T.S (sinh năm 1980) tử vong tại nhà riêng vào tối 24/12. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Hiếu đã dùng dao sát hại hai nạn nhân, sau đó lấy đi hai chiếc điện thoại và một xe máy Honda Airblade để bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo vào lúc 9 giờ ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị, gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an); Công an huyện Hữu Lũng, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Lạng Sơn và tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. Đến khoảng 20 giờ ngày 27/12, lực lượng Công an đã bắt giữ được Lăng Văn Hiếu khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tang vật của vụ án gồm 2 điện thoại di động và chiếc xe máy đã được lực lượng chức năng thu hồi.

Tại cơ quan Công an, Lăng Văn Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiếu là đối tượng nghiện ma túy , không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn để phục vụ công tác điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.