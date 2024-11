Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa bán số lượng lớn mật gấu giả

Ngày 20/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Uyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán mật Gấu giả.

Hai đối tượng cùng tang vật.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Uyên phát hiện thời gian gần đây có một nhóm đối tượng từ nơi khác đến gạ bán mật, móng động vật hoang dã cho người dân trên địa bàn. Trước thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tập trung xác minh, làm rõ.

Ngày 03/11/2024, tại thị trấn Tân Uyên, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện phát hiện đối tượng Thào A Quả, SN 2001, HKTT: Thôn Nậm Pẻn 2, xã Sàng Ma Sáo, Bát Xát, Lào Cai đang tìm người mua để bán 01 túi mật gấu. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác thu giữ trên túi quần của đối tượng 01 túi mật động vật đã sấy khô, 01 vật thể nghi là da động vật có dính lông màu đen nên đã đưa đối tượng về Công an huyện để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quả khai nhận túi mật nêu trên không rõ là của loài vật nào, Quả mua với giá 2 triệu đồng của Hảng Seo Giả, SN 1981, ở Bản Kéo Nánh, xã Búng Lao, Mường Ảng, Điện Biên nhằm bán kiếm lời. Nắm được thị hiếu của người dân thích sử dụng mật Gấu nên Quả đã mua lông da gấu, tải hình ảnh, video có các thông tin cá thể gấu bị săn bắt, giết thịt trên mạng về điện thoại mục đích khi có người mua mật sẽ đưa những thông tin này để họ tin Quả có mật Gấu thật.

Từ năm 2023 đến khi bị bắt Quả và Giả nhiều lần bán trót lọt “ mật gấu ” cho người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Lào Cai và các tỉnh khác thu lợi hàng chục triệu đồng. Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 04/11/2024, Công an huyện Tân Uyên đã truy tìm, bắt giữ được đối tượng Hàng Seo Giả thu giữ trong hành lý của đối tượng 03 túi mật động vật. Tại Cơ quan điều tra, Giả khai nhận đã nhiều lần sang Lào mua túi mật dạng này với giá 500 ngàn đồng/1 cái về bán cho đồng bọn với giá 2 triệu/1 cái hoặc trực tiếp mang đến các tỉnh Lào Cai, Lai Châu nói với người dân là mật gấu để bán với giá từ 5-15 triệu đồng. Khám xét tại nhà Giả, Cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 01 túi mật và 04 chi động vật khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành trưng cầu giám định 5 túi mật thu giữ của 2 đối tượng. Kết quả xác định số túi mật thu giữ từ các đối tượng và các bị hại đều là túi mật lợn.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án. Yêu cầu những người đã giúp sức, tiếp tay cho các bị can trên, khẩn trương đến Công an huyện Tân Uyên đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân đã mua “mật gấu” của các bị can nói trên liên hệ với đồng chí Trung tá Cầm Văn Thắng - Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, điện thoại 0962246223 để phối hợp giải quyết.