Hà Nội: Khởi tố nam sinh lừa đảo shipper bằng cách giả chuyển khoản

Ngày 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trần Quốc Khánh (SN 2003, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an xác định, Hồ Trần Quốc Khánh vốn là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Hồ Trần Quốc Khánh tại cơ quan Công an.

Khánh phát hiện shipper chuyển phát tại khu này cho sàn thương mại điện tử S là chị H. Chị H. có thói quen chỉ xem thông báo chuyển khoản thành công trên điện thoại của khách, không kiểm tra tài khoản của mình có nhận được tiền hay không.

Từ đó Khánh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm giả hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công trên ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Cụ thể, chiều 25/10, Khánh đặt mua điện thoại Xiaomi 14 T Pro từ sàn thương mại điện tử S. với giá gần 14 triệu đồng. Tối 28/10, khi theo dõi lộ trình gửi hàng, Khánh biết đơn hàng dự kiến được giao vào sáng 29/10.

Dựa vào thông tin người nhận tiền của chị H. đã được Khánh lưu lại từ ngày 25/10, nam sinh này đã vào các hội nhóm photoshop (chỉnh sửa ảnh) trên Facebook để nhờ người làm giúp hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công số tiền 13.805.000 đồng. Thời gian chuyển tiền “10:54 - 29/10/2024”. Người nhận tiền là “PHAM THI HUONG”, số tài khoản nhận tiền là 2207081814 mở tại ngân hàng ở Hà Nội. Nội dung chuyển khoản “NGUYEN DINH THANG chuyen tien”.

Khoảng 10h ngày 29/10, Khánh nhận được cuộc gọi từ chị H. nhưng cố tình không nghe. Gần 11h cùng ngày, Khánh gọi lại cho chị H. để hẹn nhận hàng với mục đích khớp thời gian giao dịch trên hình ảnh, nam sinh này đã nhờ người làm giả. Sau đó, Khánh đi nhận hàng tại điểm hẹn và được chị H. giao điện thoại. Sau đó, chị H. đưa mã QR để Khánh quét chuyển khoản thanh toán.

Lúc này, Khánh giơ điện thoại giả vờ quét mã thanh toán và mở hình ảnh chuyển khoản thành công chuẩn bị từ trước đưa cho chị H. xem và mang điện thoại rời đi. Khoảng 20 phút sau, không thấy có giao dịch Khánh chuyển tiền, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ nội dung sự việc. Khoảng 14h cùng ngày, Khánh chuẩn bị mang điện thoại đi bán thì bị cơ quan công an triệu tập về trụ sở làm việc.