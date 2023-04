Bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Hà Tĩnh

Ngày 22/4, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, c ăn cứ kết quả điều tra các vi phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can về tội "Nhận hối lộ".

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D. Ảnh CAHT

2 bị can bị bắt giữ là Nguyễn Tiến Hùng - Phó Giám đốc và Phan Thanh Huy - đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D (địa chỉ tại Tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).