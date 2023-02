Bắt “ổ bạc” tại bãi tập kết mua bán rau củ quả ở Hà Nội

Sáng 10/2, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ 10 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 8/2, lực lượng Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Cự Khê phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại bãi tập kết mua bán rau củ quả thuộc khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng 20h cùng ngày, một số đối tượng rủ nhau đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa. Cả nhóm bàn bạc dùng 1 cốc nhựa, 1 nắp nhựa rồi cắt 4 “quân vị” để làm công cụ đánh bạc.

Ngoài đối tượng xóc cái có tên là Bảo, số còn lại chọn cửa, đặt tiền. Quá trình bắt giữ các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hàng chục triệu đồng tại chiếu bạc và trong người các “con bạc”.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi Đánh bạc để điều tra làm rõ. Sau khi tạm giữ các đối tượng này, cơ quan công an đã thông báo việc bắt quả tang và tạm giữ các đối tượng đến gia đình và chính quyền địa phương biết.