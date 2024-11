Hải Dương có Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh mới

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.



Theo quyết định, ông Nguyễn Hoàng Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương kể từ ngày 10/11/2024.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương cho ông Nguyễn Hoàng Long

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1978 ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ông Long có trình độ thạc sĩ an ninh và trật tự xã hội.

Từ tháng 10/1998 đến tháng 12/2003, ông Nguyễn Hoàng Long công tác tại Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội); từ tháng 1/2004 công tác trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, từng giữ chức Phó Trưởng Công an TP Hải Dương, Trưởng Công an huyện Bình Giang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Từ tháng 3/2023 giữ chức Trưởng Công an TP Chí Linh.

Ngày 23/10/2024, ông Nguyễn Hoàng Long, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

Theo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương , ông Nguyễn Hoàng Long còn trực tiếp làm nhiệm vụ thư ký cho Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Theo dõi và giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc tham mưu của các sở, ngành: Công an, Thanh tra, Tài chính, Liên minh hợp tác xã, Kho Bạc, Thuế, Ngân hàng, Hải quan, Đổi mới phát triển doanh nghiệp, Quỹ Đầu tư phát triển, Dự trữ Quốc gia; Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư; giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (thuộc phạm vi công việc của Ban Tiếp công dân tỉnh); Công tác quản lý nhà nước về giá;

Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, theo dõi công việc thuộc phòng Kinh tế - Tài chính (trừ lĩnh vực Thương mại, Quản lý thị trường và lĩnh vực Đầu tư công); Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Hải Dương.

