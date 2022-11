Bắt nữ quái trong gia đình có "truyền thống" phạm tội về ma túy

Qua công tác theo dõi, quản lý địa bàn, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1976, nơi thường trú: số 01/113/96 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, nơi ở hiện tại: số 41/11 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động Mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi.

Nguyễn Thị Thanh Hương Về nhân thân, gia đình đối tượng có nhiều người phạm tội về ma túy, bản thân Nguyễn Thị Thanh Hương đã có 2 tiền án về Tội mua bán trái phép chất ma túy.



Công an quận Lê Chân đã xác lập Chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đào Anh Tuấn

Vào hồi 14h40’ ngày 26/11/2022, Công an quận Lê Chân đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đào Anh Tuấn (sinh năm: 1989, nơi thường trú: An Thái, An Lão, Hải Phòng, nơi ở hiện nay: số 40B Hồ Đá, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) thu giữ tại chỗ 199,7g ma túy “đá”, khi Đào Anh Tuấn đang vừa rời khỏi nhà đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương. Đối tượng khai nhận số ma túy trên được Nguyễn Thị Thanh Hương đưa để Đào Anh Tuấn chuyển cho đối tượng khác.

Tang vật vụ án

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh Hương, đã phát hiện và thu giữ 267,81g heroine cùng nhiều tang vật được sử dụng để chia lẻ ma túy. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thanh Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy của bản thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Lê Chân đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Đào Anh Tuấn về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.