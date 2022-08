Bắt người đàn ông chuyên cướp dây chuyền của trẻ em ở Vĩnh Phúc

Ngày 10/8, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Linh (sinh năm 1988, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 1/8, Công an Công an huyện Vĩnh Tường tiếp nhận tin báo của Công an các xã Tuân Chính, Kim Xá và thị trấn Vĩnh Tường về việc: Trong thời gian từ ngày 23/7 đến nay, trên địa bàn các xã, thị trấn xảy ra 3 vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản (dây chuyền bạc) của các cháu nhỏ.

Đối tượng Đào Văn Linh tại cơ quan Công an.

17h40 ngày 2/8, tổ công tác phòng chống tội phạm Công an huyện trên đường tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Ngũ Kiên phát hiện 1 đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô BKS: 88K1- 183.37 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác ngoài của đối tượng có 3 sợi dây chuyền bạc. Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Đào Văn Linh (SN 1988, trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên). Đồng thời, Đào Văn Linh khai nhận, 3 sợi dây chuyền bạc cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện là do Linh vừa cướp giật được của 3 cháu nhỏ tại địa bàn xã Tam Phúc và thị trấn Thổ Tang. Ngoài ra Linh cũng thừa nhận, mình chính là thủ phạm gây ra 3 vụ cướp và cướp giật dây chuyền của 3 cháu nhỏ tại xã Tuân Chính, Kim Xá và thị trấn Vĩnh Tường. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về cơ quan Công an huyện để tiếp tục đấu tranh.

Tại cơ quan Công an đối tượng Linh cho biết, bản thân là đối tượng nghiện, không có công ăn việc làm ổn định và đã có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc. Để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, Linh đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản, các “con mồi” mà đối tượng nhắm đến là những em nhỏ không có người trông coi, có đeo trang sức quý giá.

Ngoài 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Đào Văn Linh khai nhận từ ngày 29/6 đến ngày 31/7, Linh đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên và Yên Lạc. Thực hiện 01 vụ trộm cắp xe mô tô BKS: 88K1- 183. 37 tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch và đối tượng sử dụng chiếc xe mô tô này làm phương tiện để thực hiện các vụ cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.