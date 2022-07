Tin nóng 30/7: Chặn đường, đánh đôi vợ chồng trong đêm cướp tài sản

Chặn đường, đánh đôi vợ chồng trong đêm để cướp tài sản: Khi anh Tr. cùng vợ đang lưu thông trên đường tại khu vực huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ bị Hoàng Văn Thảo (SN 1998, ở Tuyên Quang) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) chặn đường, dùng gạch tấn công cướp tài sản. Ngày 30/7, Công an huyện Đoan Hùng cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng này. Kẻ “ngáo đá” lột sạch quần áo gây náo loạn đường phố: Trưa 30/7, quốc lộ 20, đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) trở nên náo loạn khi xuất hiện đối tượng "ngáo đá", lột sạch quần áo, kêu gào, la hét, nằm lăn giữa đường. Đối tượng có hành vi trên được xác định là Hồ Hải Viên (trú tại TP Bảo Lộc). Sau khoảng 15 phút “múa” trên đường khiến giao thông qua lại khu vực trên xáo trộn, thanh niên này đã bị Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc khống chế, đưa về trụ sở để xử lý. Bắt đối tượng lừa đảo nhận tiền để 'lo' thi hành án: Văn Bá Tâm (SN: 1989, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) "nổ" có khả năng giúp chị Y. (SN: 1980, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) mượn được 1,5 tỷ đồng và có thể can thiệp giúp chị Y. giữ lại các thửa đất. Tâm bảo chị Y. đưa tiền để lót rồi chiếm đoạt 92 triệu đồng của nạn nhân để tiêu xài. Ngày 30/7, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Tâm. Tắm suối, nam sinh đuối nước thương tâm: Ngày 30/7, UBND xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, chiều 29/7, tại khu vực suối thôn Tân Na, Trong lúc tắm, em Trần Tuấn A (sinh năm 2005, trú tại khu Thống Nhất, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) bất ngờ bị trượt chân rồi chìm xuống dòng nước. Mọi người hô hoán cứu nạn, nhưng bất thành. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã vớt được thi thể nạn nhân Trần Tuấn A. Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Gia Lai: Ngày 30/7, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai cho biết đang nhận chăm sóc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, hiện tại vẫn chưa có cha mẹ hay người thân đến nhận. Cháu bé bị bỏ rơi là một bé trai, nặng khoảng 2,9 kg. Sau khi có thông tin bé trai bị bỏ rơi, một số cặp vợ chồng hiếm muộn đã đến xin nhận cháu làm con nuôi. Tuy nhiên, theo quy định, sau ba tháng không có ai đến nhận mới thực hiện các thủ tục cho làm con nuôi được. Lên cơn ghen, chồng chém vợ 8 nhát dao: Trong lúc xảy ra cãi vã, Vũ Văn Hoàn (SN 1989, trú xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, Yên Bái) không kiềm chế được đã dùng dao chém vợ là chị Hoàng Thị T.T (SN 1990) trọng thương với 8 nhát dao. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngày 30/7, Công an huyện Trấn Yên cho biết đang phối hợp với Công an xã Hồng Ca tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. 2 xe ô tô khách va chạm làm 1 người tử vong tại chỗ: Sáng 30/7 tại Km1455+960 Quốc lộ 1, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa xe ôtô khách biển kiểm soát 18B-011.62 xảy ra va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 79B-028.57. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 xe ô tô hư hỏng. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

