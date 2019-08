Bắt ma túy, chống lũ lụt, không ít chiến sĩ đã ngã xuống, các anh là ai?

1. Trưởng công an xã hy sinh khi cứu dân vùng lũ: Ngày 5/8, Công an huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) cùng chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Thao Văn Súa (SN 1986, Trưởng Công an xã Nhi Sơn) hy sinh khi đang vận động, hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng lũ. Trước đó, khoảng 17h30 chiều 3/8, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, tại Mường Lát, Thanh Hóa xảy ra mưa lớn, lũ quét. Anh Súa đã đội mưa để vào bản vận động người dân di dời ra khỏi vùng lũ kịp thời trước khi nước ở thượng nguồn đổ về. Tuy nhiên, khi đến khu vực trường Tiểu học Nhi Sơn thì lũ tràn về cuốn trôi anh Súa cùng đất đá. Đến 6h sáng 4/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Thao Văn Súa. Trưởng công an xã Thao Văn Súa hy sinh. Anh Súa được đánh giá là cán bộ gương mẫu, sống hòa đồng, gần gũi với nhân dân. 2. Sỹ quan Biên phòng hy sinh khi bắt ma túy: Khoảng 14h30, ngày 3/6, tại khu vực bản Đục (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), lực lượng biên phòng phát hiện một đối tượng mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra thì bất ngờ một đối tượng khác nấp ở gần đó đã dùng súng bắn thẳng vào đội hình tuần tra để giải cứu đồng bọn. Vụ việc khiến thiếu tá Vi Văn Nhất - Sỹ quan điều tra, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa đã hy sinh vào 18h cùng ngày. Hai chiến sĩ khác bị thương là trung úy Nguyễn Bình Minh và đại úy Vũ Xuân Vuông. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn 3735/UBND – THKH (ngày 30/7/2019) về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non đối với chị Lương Thị Chon (27 tuổi, dân tộc Thái, trú tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân) - vợ thiếu tá Vi Văn Nhất. Theo lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân, ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đang tiến hành làm các thủ tục để tuyển dụng chị Lương Thị Chon vào ngành Giáo dục, đồng thời bố trí cho chị Chon nhận công tác ngay tại Trường Mầm non Bát Mọt. 3. Chiến sĩ công an ngã xuống khi truy bắt ma túy: Ngày 28/01/2015, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) nhận tin 1 đối tượng nam đang điều khiển xe máy nghi vận chuyển trái phép chất ma túy, theo hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu, đã nhanh chóng tổ chức truy đổi. Tráng A Trá (SN 1977, trú bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã dùng súng quân dụng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Trong quá trình bắt bắt giữ đối tượng, đồng chí Bùi Công Nguyên đã anh dũng hy sinh. Không chỉ là đối tượng nghiện ma túy, Trá cũng đã từng có tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù bị thương nặng do bị đối tượng chống trả, nhưng đồng chí Bùi Công Nguyên vẫn quật ngã, khống chế đối tượng để tổ công tác và quần chúng nhân dân tiếp ứng, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật. Dù đã được đồng đội và nhân dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Mộc Châu, nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Nguyên đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận thành tích xuất sắc này, Bộ Công an đã thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy với đồng chí Bùi Công Nguyên và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình liệt sỹ. 4. Đấu súng với băng đảng ma túy: Khoảng 4h5 ngày 19/7/2014, tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), khi phát hiện một toán khoảng 25 tên có vũ trang đang vận chuyển ma túy vào địa bàn, công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai đội hình vây bắt. Mặc dù cảnh sát đã bắn chỉ thiên, kêu gọi các đối tượng đầu hàng, nhưng các đối tượng đã chống trả quyết liệt, dùng súng bắn xối xả về phía cảnh sát. Trong quá trình đấu tranh, đồng chí Lường Phát Chiêm (32 tuổi), là cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ phòng PC47 đã bị thương nặng. Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm 6 ba lô, bên trong đựng khoảng 108 bánh Heroin; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, cacbin, súng Sămblếch, súng ngắn. Thượng úy Lường Phát Chiêm sau đó đã được thăng cấp bậc Đại úy. Ảnh: Tang vật 108 bánh heroin. Trong cuộc đấu súng đó, lực lượng công an đã khống chế, truy kích và bắn trọng thương 5 đối tượng (trong đó 2 đối tượng bị thương đã tử vong, còn 3 đối tượng bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, Mộc Châu, Sơn La). Ảnh: Lực lượng lượng Công an lấy lời khai đối tượng tại bệnh viện. 5. Vào sào huyệt ma túy bắt tội phạm: Ngày 5/2/2010 nhận được tin kẻ buôn bán ma túy trốn lệnh truy nã đặc biệt Vàng A Khua xuất hiện tại nhà ở bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, hàng chục cảnh sát đã bao vây truy bắt. “Ông trùm” ma túy khét tiếng ở Hòa Bình chống cự quyết liệt, không chịu hạ vũ khí. Khua dùng những người thân trong gia đình để làm bình phong ngăn cản lực lượng cảnh sát tấn công. Một ngày sau, bằng thuyết phục của công an, con trai Khua là Vàng A Của (35 tuổi) tự nguyện ra khỏi nhà. Khi cảnh sát tiếp cận, bất ngờ Khua dùng súng AK bắn chết chính con trai mình sau đó bắn chết Thượng tá Hà Thái Yềm (52 tuổi, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu), Thiếu úy Sùng A Trư (26 tuổi, Công an huyện Mai Châu) và Trung úy Bùi Quốc Đại (28 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), làm bị thương một số đồng chí công an khác. Nhận thấy Khua quá nguy hiểm nên các chiến sỹ công an đã bắn chết ngay sau đó. Sau khi Khua bị tiêu diệt, các đối tượng đang trốn lệnh truy nã trong khu vực đã tập hợp, kích động người dân, chủ yếu là họ Vàng xã Hang Kia bao vây, chống lại lực lượng công an. Công an tỉnh Hòa Bình đã phải huy động thêm cán bộ chiến sĩ yểm trợ khu vực ngoài và để lực lượng vây bắt rút lui an toàn. (Ảnh: Đại tá Hà Thái Yềm và vợ). Sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã đưa thi hài 3 cán bộ công an về gia đình, tổ chức lễ tang và mai táng trọng thể. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo tổng cục, công an các địa phương trên cả nước đã đến phúng viếng, tiễn đưa 3 sĩ quan công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

