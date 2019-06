Tổng hợp các vụ chiến sĩ CSGT hy sinh, bị thương do người vi phạm

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng CSGT thường xuyên bị người tham gia giao thông chống đối, không chấp hành hay thậm chí là có những hành động thách thức, cố tình vi phạm pháp luật. Ngày 9/5, tại ngã ba Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ (Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội). Khi bạn nhậu đang bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt, thì Sơn chửi bới, đạp đổ xe và đấm 1 chiến sỹ đội CSGT số 14 Công an Hà Nội. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu thì người này có kết quả là 16mg/L khí thở. Chiều 29/5, Tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ trên tuyến QL32, đoạn qua thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) phát hiện Trần Văn Phương (SN 1999) không đội mũ bảo hiểm lái xe máy Honda Dream BKS 90H5-7846 nên đơn vị ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng nam thanh niên xăm trổ không chấp hành, tăng ga, tông trúng Trung uý Trần Đoàn của tổ công tác khiến chiến sỹ này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Trần Văn Phương sau đó đã bị khống chế, đưa về cơ quan công an để giải quyết. Tài xế Nguyễn Minh Việt (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đánh cảnh sát giao thông. Chân dung Lê Văn Hùng đang bị công an huyện Can Lộc tạm giữ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Chiều 2/5, trên quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn xã Mỹ Lộc (Can Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ôtô, khiến Lê Hữu Hòa (36 tuổi, trú ở xã Sơn Lộc) bị thương nặng. Khi cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, anh trai của nạn nhân là Lê Văn Hùng đến hiện trường, có hành vi ngăn cản và chửi bới, xúc phạm tổ công tác. Ngày 27/3, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an TP Biên Hòa phát hiện Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An) chạy xe máy chở theo một phụ nữ nhưng không gắn gương chiếu hậu nên ra hiệu dừng xe, lập biên bản xử phạt. Mạnh không hợp tác với CSGT mà còn la lối, chửi bới CSGT, thậm chí còn cùng người nhà tấn công CSGT khiến một số chiến sĩ bị thương. Trần Quang Độ (20 tuổi, ngụ tại Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa) không chấp hành hiệu lệnh của CSGT tại ngã tư đại lộ Lê Lợi - Trần Phú, Thành phố Thanh Hóa, thậm chí còn ôm cổ, quật ngã và nhặt gạch liên tục "tương" vào người CSGT. CSGT luôn là lực lượng quan trọng bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân, thậm chí còn sẵn sàng giải nguy nếu gặp trường hợp khẩn cấp. Phát hiện bé gái đang chới với giữa dòng nước sâu, một chiến sỹ CSGT Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) liền nhảy xuống đưa cháu bé vào bờ an toàn, kịp thời cứu giúp cháu bé khỏi chết đuối.

