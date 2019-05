Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 600 kg nội tạng và bì lợn bốc mùi

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang, vừa phát hiện, bắt quả tang ô tô khách vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối từ TP Hồ Chí Minh về An Giang.

Liên quan đến vụ bắt quả tang ô tô khách vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 20/5, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang, phát hiện ô tô biển kiểm soát 51B-116.15 do Bùi Thanh Nguyền (sinh năm 1964, trú tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển, có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện, thu dữ.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 75kg đùi gà đông lạnh; khoảng 80kg phèo, lưỡi, tim lợn đã bốc mùi hôi thối; 500kg da lợn đã qua sơ chế thành bì không rõ nguồn gốc.

Qua điều tra ban đầu, số hàng hóa trên được bà Ngụy Cẩm Há (sinh năm 1956, trú tại thị xã Tân Châu, An Giang) là chủ xe nhận chở thuê từ Thành phố Hồ Chí Minh về giao cho khách ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.