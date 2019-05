2 thi thể vùi trong bêtông: Gia đình mất liên lạc với nạn nhân nhiều tháng

Trước thông tin 1 trong số 2 nạn nhân trong vụ thi thể bị đổ bê tông quê ở Quỳ Hợp, PV đã tìm về xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để tìm hiểu sự việc.

Liên quan đến vụ 2 thi thể vùi trong bêtông, trò chuyện với những người dân nơi đây, chúng tôi được biết, người có cùng tên là Trần Đức Linh (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), từng đi làm ăn 15 năm tại Ukraina. Năm 2014, ông Linh về nước. Ngoài thời gian đi làm ăn, buôn bán, ông còn hướng dẫn cho gia đình và một số người dân luyện tập theo một giáo phái lạ.



Ông Trần Đức T. (47 tuổi), là em trai của ông Linh cho biết, anh trai ông là Trần Đức Linh (51 tuổi) từng tham gia học một giáo phái lạ khi đi xuất khẩu lao động. Khi trở về địa phương, anh trai ông vẫn luyện tập giáo phái này.

Ngôi nhà nạn nhân Trần Đức Linh từng sinh sống. Em trai nạn nhân Trần Đức Linh chia sẻ về nạn nhân. Chị H. kể về người người anh chồng. Chị Đinh Th.H. (em dâu ông Linh) cho biết khi biết tin người có cùng tên anh chồng mất trong vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông, cả gia đình bị sốc, không ai dám tin đó là sự thật.

Chị H. cho hay, “anh Linh là người hiền lành, giỏi giang, có tài buôn bán. Lúc sang Ukraina, anh có mở cửa hàng buôn bán quần áo. Khi về nước, anh buôn bán đủ thứ, từ cam, quýt, dưa… Lúc nào cũng mang 2 sọt dưa sau xe máy xuống TP Vinh bán”.

Người em dâu của nạn nhân Trần Đức Linh thông tin thêm, sau khi ly hôn, vì muốn tránh mặt vợ nên anh Linh bán nhà năm 2017, vào miền Nam làm ăn, sinh sống. Trước khi đi, ông có tổ chức tiệc chia tay anh em, bạn bè...

Từ đó đến nay, ông Linh chưa về thăm nhà lần nào. Thỉnh thoảng, ông gọi điện về thăm hỏi mọi người trong gia đình.

Đến tháng 8.2018, gia đình mất liên lạc với ông Linh. Khi con trai ông chuẩn bị cưới vợ, gia đình gọi điện nhưng không thể liên lạc được.

Do có quen biết từ trước, cách đây 1 tháng, chị H. có gọi điện thoại cho bà Trịnh Thị Hồng Hoa (người bị công an bắt giữ liên quan đến vụ án mạng) để hỏi thăm tin tức ông Linh thì bà Hoa chỉ trả lời: “Anh Linh đã đi sai đường” mà không giải thích cụ thể.

Liên quan đến giáo phái lạ này, phía Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, cuối năm 2017 ông Trần Đức Linh từng bị công an địa phương xử phạt do truyền bá, lưu hành sách vở không được cấp phép của ban ngành có thẩm quyền về một giáo pháo lạ.



Theo thông tin mới nhất, nạn nhân Trần Đức Linh là người ở Quỳ Hợp (Nghệ An), hiện người nhà nạn nhân đã vào Bình Dương để cung cấp các mẫu phẩm cho cơ quan chức năng giám định ADN, nhằm sớm đưa thi thể nạn nhân về quê.

Trước đó, vụ việc được phát hiện tối 15.5 tại một căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, một người dân dọn dẹp lại căn nhà của mình cho thuê trọ thấy thùng nhựa đổ bê tông trong nhà. Chủ nhà đập thùng nhựa đổ bê tông đem đi vứt phát hiện một thi thể người bên trong. Căn nhà xảy ra vụ việc nằm ở khu vực vắng người.

Người dân trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.