Tàu thủy công ty Đông Bắc Hạ Long đâm va làm hư hỏng cầu An Thái

Thông tin ban đầu về vụ tàu thủy đâm va gầm cầu An Thái, vào khoảng 15h ngày 21/5, tàu thủy Hạ Long 09, BKS QN 6626 thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long lưu thông theo hướng hạ lưu (Hải Phòng) đi thượng lưu (Phà Mây, Hải Dương) đã va đâm và mắc kẹt vào gầm cầu An Thái. Thời điểm va chạm, tàu thủy này do thuyền phó Lê Văn Nhân, sinh năm 1968, trú tại xã Phú Thành, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển.



Vụ va chạm của tàu thuỷ Hạ Long 09 làm vỡ đầu dầm tại gối kê khung T nhịp 5 (khoang thông thuyền chính); vỡ đầu dầm chữ I bê tông cốt thép dự ứng lực 24 m; vỡ phần bê tông lan can giữa nhịp 5 và vỡ bê tông trụ T4; đồng thời làm hư hại một số đoạn cáp viễn thông dưới gầm cầu.

Hiện trường vụ va chạm.

Sau khi nhận được tin báo, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã phối hợp với UBND huyện Kinh Môn và đơn vị quản lý, khai thác quốc lộ 17B là Công ty TNHH BOT đường 188 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, tàu Hạ Long 09 thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long đã di chuyển khỏi vị trí xảy ra va chạm, được lai dắt ngược và neo đậu tại phía hạ lưu.

Để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, cấm làn cầu An Thái từ hướng quốc lộ 5 về huyện Kinh Môn. Đồng thời, tổ chức tuần tra, hướng dẫn tàu thuyền qua lại khu vực cầu An Thái.

Tại cuộc họp chiều cùng ngày, tỉnh Hải Dương đã giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT đường 188 phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh không để các phương tiện đường bộ đi vào phần mặt cầu nhịp số 5; tổ chức kiểm định, đánh giá khả năng chịu tải của nhịp số 5, trụ T4, T5 xong trước ngày 25/5/2019.

Đồng thời, giao Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2 có trách nhiệm rà soát, kiểm tra an toàn neo đậu của các phương tiện thủy khu vực các cầu đường bộ, đặc biệt là khu vực cầu An Thái và tránh nhổ neo dẫn đến va trôi vào các cầu đường bộ. Bàn giao người và phương tiện cho Công an huyện Kinh Môn tiếp tục xử lý.

Trước đó, vào ngày 6/3/2016, cầu An Thái đã từng bị tàu thủy Thành Luân 28, trọng tải 3.000 tấn, biển kiểm soát HP-3016 đâm va và mắc kẹt dưới gầm khiến dầm cầu bị nứt gãy. Sau sự cố này, cầu An Thái đã phải sửa chữa, thay thế 1 trong 4 thanh dầm bê tông cốt thép bị hỏng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ…