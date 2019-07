Bắt giữ nhóm thanh niên hỗn chiến vì đoạn tin nhắn điện thoại

Ngày 20/7, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 12 bắt giữ nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến ở phường Hiệp Thành, quận 12 khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, ngụ quận 12).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng gồm: Lê Công Trường (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Đỗ Văn Thiên (29 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Phan Tấn Lộc (21 tuổi) và Nguyễn Tùng Châu (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), Bùi Văn Trung (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), Trần Quốc Duy (17 tuổi) và Dương Văn Ếch (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), Huỳnh Ngọc Toàn (20 tuổi, ngụ tỉnh Giang).

Theo điều tra, tối 13/7, Nguyễn Ngọc Sáng (19 tuổi), Trần Đăng Khoá (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Định) cùng nhóm bạn tới quán đường HT06, phường Hiệp Thành, quận 12 để ăn nhậu.

Lúc này, Trường cùng bạn gái là Trần Thị Yến Nhi (18 tuổi, ngụ quận 12) và 5 người là : Trung, Toàn, Châu, Duy, Lộc cũng đang nhậu tại đây.

Trường nhớ chuyện trước đó đọc tin nhắn của Sáng nói xấu mình. Biết chuyện nhóm bạn của Sáng bảo anh này sang nói chuyện phải trái nhưng không được.

Trung bực tức nên lấy chai bia đánh vào đầu Sáng. Mọi người vội can ngăn thì 2 nhóm ra về.

Sáng được bạn đưa về phòng Nhi để băng bó vết thương. Sau đó, anh ta điện thoại cho Võ Công Thương (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để kể lại vụ việc. Thương rủ thêm Võ Ngọc Danh (31 tuổi) và Sơn đi trả thù giúp bạn.

Khoảng 22h cùng ngày, Trường cùng nhóm đang nhậu ở quán ốc khu phố 3, phường Hiệp Thành thì hay tin nhóm Sáng đi tìm trả thù. Trường cùng nhóm bạn chuẩn bị để đáp trả.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Khi nhóm Sáng vừa xông vào quán thì nhóm Trường cầm chai bia ném chống trả rồi bỏ chạy. Danh lấy xe máy đuổi theo nhóm Trường và tông vào Ếch khiến người này bị thương.

Tiếp đó, nhóm Trường chạy về phòng trọ nằm ở đường HT06 lấy hung khí để đánh trả.

Trung, Lộc, Toàn cầm hung khí đuổi chém nhóm của Sáng tới đường HT11. Trong lúc đánh nhau, Sơn bị chém nhiều nhát vào người. Bị thương, Sơn cố bỏ chạy tới đường HT06 thì gục. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Sơn đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai truy bắt các đói tượng. Bằng nghiệp vụ, công an bắt giữ Duy đưa về trụ sở và có khai báo như trên. Riêng các đối tượng còn lại hay tin cũng lần lượt tới công an đầu thú khai báo.