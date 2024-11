Thời tiết ngày 27/11: Miền Bắc có nơi 10 độ, Trung Bộ mưa to

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, ngày 27/11, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía Nam nên thời tiết các địa phương trong tỉnh: nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, trời rét; vùng cao và núi cao trời rét đậm, rét hại.

Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ, có nơi trên 21 độ C.

Ảnh minh hoạ/ Nguồn nhandan.vn

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 16-19 độ C; phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 20-22 độ C; phía Nam 23-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc (Đà Nẵng-Phú Yên) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

